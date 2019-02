NL politie heeft nieuw geniepig wapen tegen brave burgers

Big brother De Hermandad is watching you.

Goed, de criminaliteit tiert welig in ons land en de politie lost volgens cijfers van het CBS over 2016 slechts tussen de 22 en 25 procent van deze onverkwikkelijke zaken op (een fractie van wat men in Duitsland bewerkstelligt), maar zeg niet dat onze jongens (m/v) in blauw geen initiatief tonen! De politie Midden Nederland zet volgens de Telegraaf namelijk sinds kort een nieuw wapen in tegen mensen die hun telefoon gebruiken achter het stuur, waarbij men handig gebruik maakt van onze favoriete hobby in deze tijd van het jaar: driften in de sneeuw de wintersport.

Na in de struiken verstopte BOA’s en busladingen agenten die vanuit ehm…bussen kiekjes van je schieten, gebruikt de Politie Midden Nederland nu namelijk skiboxen om te verhullen dat ze je aan het opnemen zijn. Met verdekt opgestelde GoPro’s in zo’n skibox, gekoppeld aan een laptop, glupen ze bij je binnen om te kijken of je geen road head ontvangt van je passagier (m/v), of misschien met je telefoon aan het pielen bent. In dat laatste geval kunnen ze namelijk een dikke boete opleggen van 240 Euro. Raymond Veldhuizen van het Team Bijzondere Verkeerstaken Midden-Nederland legt uit:

In het verleden werden al touringcarbussen ingezet van waaruit de politie in passerende auto’s kon kijken. Maar het is natuurlijk niet praktisch om die standaard te gebruiken. Toen we ons afvroegen hoe we zoiets ook met een gewone auto konden doen, ontstond het idee om een camera op een fietsdrager in de zomer en skikoffer in de winter te plaatsen, omdat je van die hoogte ook goed in een auto kunt kijken.

Raymond voegt hier aan toe dat de beelden noodzakelijk zijn voor de bewijslast:

Aan het rijgedrag kunnen we vaak al zien dat een automobilist wordt afgeleid, maar via de camerabeelden kunnen we nu ook zien waarmee. Vaak is dat inderdaad een smartphone die net buiten het zicht wordt bediend. Dat wordt nu door de camera genadeloos vastgelegd. Zo kunnen we bewijsmateriaal vergaren en mensen aan de kant zetten. Want alleen een vermoeden dat mensen met hun smartphone bezig zijn, volstaat niet als bewijs. We moeten het feit constateren om daadwerkelijk een verbaal van 240 euro uit te kunnen schrijven. Dat schrijven gebeurt dan door mensen in volgauto’s, zodat wij verder kunnen speuren naar overtreders.

Wham, bam, thank you mam (m/v) dus en dan zo snel mogelijk door naar de volgende 240 Euro plus administratiekosten. Dat proces verloopt overigens vlotjes, want volgens Veldhuizen is de methode nu al een belachelijk succes. Er zijn reeds honderden bonnen uitgeschreven om de staatskas te spekken. Geld dat dan weer uitgegeven kan worden aan bijvoorbeeld het bevechten van criminelen, of desnoods aan meer GoPro’s om onschuldige burgers vast te leggen.

Maar wacht, ben je nu wellicht geneigd te zeggen, zo onschuldig zijn die burgers toch niet als ze appen achter het stuur? Dat is immers levensgevaarlijk! Wellicht, maar dan nog kan je je afvragen of deze methode proportioneel is in verhouding tot de schending van de privacy en breed genoeg gedragen wordt in de maatschappij. De snelwegen staan weliswaar sowieso al volgeplempt met camera’s, maar letterlijk bij je naar binnen kijken gaat wéér een stapje verder richting 1984. Volgens Veldhuizen is het echter goed dat automobilisten continu in angst leven, want volgens hem is dat de enige manier om de volledig losgeslagen Nederlandse weggebruiker een beetje manieren bij te leren. Keihard aanpaken die boeven burgers:

Automobilisten moeten het idee hebben dat ze te allen tijde aan de kant kunnen worden gezet door de politie als ze de fout in gaan. Nu rijden mensen geconditioneerd, met andere woorden vol gas van flitspaal naar flitspaal, waarbij alleen wordt geremd bij de camera. Ook als weggebruikers een politiewagen zien wordt er keurig netjes gereden en zeker geen smartphone in de hand gehouden. Maar buiten beeld gedragen ze zich absoluut niet en vormen ze een groot gevaar. Die mensen kunnen we nu wel traceren en aan de kant zetten.

Ook Veilig Verkeer Nederland is ontzettend blij met deze nieuwe rubberen stoeptegel. Woordvoerder Rob Stomphorst laat het volgende weten:

Wij roepen vaak dat de pakkans niet zo groot is, maar als je nu al op je tellen moet passen voor auto’s met fietsdragers en skiboxen, dan is dat een goed begin. Het is een geweldig creatief idee van de politie.

Volgende stop: iedereen ten alle tijden verplicht een camera op zijn tronie gericht achter het stuur, met een directe feed naar een speciaal hiervoor opgericht politiebureau. Boetes kunnen automatisch afgeschreven worden van je rekeningnummer. Ik stel voor dat we deze nieuwe instantie het Speciaal Team Automobilisten Snelle Interventie (STASI) noemen.

