Maken hele dikke wielkasten de LC nog gaver?

Het ziet er wel indrukwekkend uit, vanuit sommige hoeken.

Lexus heeft van oudsher, dat wil zeggen sinds het merk een jaar of dertig geleden werd opgericht, niet per se een reputatie opgebouwd als een merk dat flitsende bolides maakt. In eerste instantie maakte het bedrijf toch vooral auto’s waarmee bejaarden in alle comfort op pad konden gaan richting de laatste destinaties van het leven. Het was heerlijk zoeven in een LS400, maar de liefhebber van het betere scheurwerk wordt daar niet warm van.

In de loop der jaren realiseerde Lexus zichzelf dat als het een serieuze concurrent van de Duitse drie wilde worden er ook wat sportieve modellen moesten komen. Dat geschiedde met wisselend succes. De Lexus LFA is weliswaar briljant, maar zo exotisch dat de link met de andere modellen uit de range vrijwel nihil is. De andere ‘F-modellen’ werden ondanks hun kwaliteiten doorgaans gekraakt door journo’s: toch nog een beetje te soft en te zwaar.

Sinds enige tijd heeft Lexus echter de LC in het gamma. Het ding lijkt een schot in de roos te zijn. Niet per se qua verkoopcijfers, maar in tegenstelling tot de LFA is het gevoelsmatig wel ‘een echte Lexus’ en tegelijkertijd ook gewoon een erg geslaagde auto. Precies wat je wil dat zo’n imagebuilder berwerkstelligt dus. Plus, de LC is een van de laatste auto’s op de markt die je kan krijgen met zo’n heerlijke atmosferische V8, hoewel niemand in Nederland daarvoor zal opteren vanwege het feit dat de V6 hybride véél goedkoper is.

Toch zijn er sommigen die menen dat de LC nog nét wat scherper had kunnen zijn (rijtest) en dat terwijl het design al behoorlijk veel scherpe hoeken heeft. Tuners kunnen in dat geval uitkomst bieden. Eerder waagde Liberty Walk zich al aan de LC en nu heeft het eveneens Japanse Artisan Spirits ook een bodykitje klaarliggen.

Het recept lijkt op dat van de concullega’s: brede spatschermen, een frontsplitter, side skirts, een diffuser en een enorme taartschep, het zorgt allemaal voor een dikkere aanblik. Vanuit sommige hoeken lijkt de transformatie behoorlijk geslaagd, terwijl je vanuit andere hoeken denkt ‘meh’. Althans dat is mijn indruk, je kan natuurlijk je eigen oordeel vormen op basis van de pics. Als je het wat vindt; de aanpassingen kosten 1,4 miljoen als je de onderdelen uit carbon vervaardigd wil hebben. Gelukkig gaat het in dat geval om Japanse Yens, wat neerkomt op een kleine 12K in Ekkermannen. Voor de cheapskates is de kit ook bestelbaar in fiberglass. Je bespaart jezelf dan 200.000 Yen.