Porsche nodigt jouw schoonmoeder uit

Het is een slechte grap. We weten het.

Porsche. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Een van de grootste kwaliteiten is de Alltagstauglichkeit. Een 911 GT3 RS op semi-slicks daargelaten, maar je kan met bijna elke Porsche overal naartoe, mits er iets van asfalt is. In sommige gevallen heb je geeneens asfalt nodig: veel exemplaren hebben vierwielaandrijving. Het zijn bijna de Subaru’s onder de sportwagens, die Porsches. Niet in de laatste zin door het gebruik van boxermotoren.

Omdat Porsches ook ideal zijn voor de wintersport en andere vakanties, heeft Porsche Tequipment (de accessoire afdeling van Porsche) een nieuwe skikoffer uitgebracht. De koffer is leverbaar in twee maten: eentje met 320 liter (ongeveer het formaat van één schoonmoeder en een opgezette tekkel) en een grotere koffer met 520 liter inhoud. Daarin passen zo’n twee schoonmoeders plus rantsoen voor een paar dagen.

De skiboxen zijn beide ontworpen door Porsche Design, wat wéér een andere afdeling is van het merk Porsche. Normaliter houdt die tak zich bezig met zonnebrillen, koffiezetapparaten en externe harde schijven, om een paar zijstraten te noemen. Beide skiboxen zijn van zowel links als rechts te openen.

Voor de gelegenheid heeft Porsche ze gemonteerd op de Macan, Cayenne en Panamera. Heel erg leuk, maar dat zijn al gigantische auto’s die het predikaat Porsche nét verdienen. De gaafste auto op de afbeeldingen is natuurlijk de 911. Ergens past het gewoon perfect op zijn overgewaardeerde en opgevoerde sportkever. De box is bij de betere Porsche dealer te bestellen.