Surprise! Downsize-motoren zijn onbetrouwbaar

Er zitten nadelen aan kleine motoren.

Het wordt steeds normaler, kleine motoren in grote auto’s. Het was nog vrij schokkend toen Ford in 2012 ineens een piepklein motorblokje in de Focus lepelde. Om toch nog een beetje gang te krijgen in de relatief zware middenklasser, wordt er meestal een turbo opgeschroefd. Omdat turbo’s ideaal zijn voor het toevoegen van power, maar relatief weinig extra uitstoot geven, is het de kunst dat de motoren steeds kleiner worden, en de turbo’s steeds groter.

Alles om de milieu-eisen te halen toch? Er kleven echter ook nadelen aan deze nieuwe vorm van motoren bouwen. Naast het feit dat de motoren voor autoliefhebbers een doorn in het oog zijn, zijn er ook objectieve nadelen. Door kleine motoren met hulpjes als turbo’s en grote EGR‘s, zijn de blokken niet echt betrouwbaar. Ze draaien vaak op hoge toerentallen om de gang erin te krijgen. Niks nieuws voor ons, we schreven hier in 2014 ook al over. In een artikel van AMT legt men nogmaals uit dat turbo’s en EGR’s de motor een hoop werk bezorgen. Des te groter de turbo (dus des te meer vermogen eruit komt), des te meer moeite je vraagt van de motor. Dat gaat uiteraard hand in hand met slijtage. De kleine motoren hebben het zwaar te verduren, vooral op hoge toerentallen. Revisiespecialisten hebben de laatste tijd vaak ‘downsize-auto’s’ in onderhoud, deze nieuwe auto’s hebben al meer slijtage aan het motorblok dan oudere atmosferische auto’s. Kortom: downsize-blokken gaan sneller kapot.

Je zou dus kunnen zeggen dat het hele downsize-circus een kortetermijnoplossing is. Nu is het prima dat je een tevreden spinnend blokje voorin hebt liggen, maar door de wil om power te verkrijgen heeft het blok het zwaarder dan je denkt. Helemaal in ‘iets te zware auto’s‘ dus. Het gaat een opgave worden voor de ‘nieuwe generatie motoren’ om net zoals hun atmosferische voorgangers hoge kilometerstanden te halen. Enfin, het hoeft niet te betekenen dat alle turboblokjes na twee ton er de brui aan geven, maar de kans is veel groter.

Meer lezen? Check de 10 automerken met de meeste motorproblemen.

Met dank aan iedereen voor de tips!