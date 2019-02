Man rijdt 200+ op N261, flitst politie opzij met grootlicht

Get out the way, get out the way, get out the wayyyyy.

Wat. Een. Held. Een beginnend bestuurder heeft gisteren in het bruisende Brabant een niet al te handige actie uitgevoerd. De man had er op de N261 nabij Tilburg flink de sokken in en gebruikte zijn grootlicht om andere weggebruikers attent te maken op zijn aanwezigheid alsmede zijn hoge snelheid. Hé, als het werkt voor de coureurs in de 24 uur van Le Mans…

Helaas voor de snelheidsduivel betrof een van de auto’s die hij ‘naar rechts dwong’ een (vermoedelijk ongemarkeerde) politieauto. De agenten in kwestie besloten dit gegeven paard niet in de bek te kijken, maar om in plaats daarvan kortstondig gedwee opzij te gaan en vervolgens aan te haken voor een raceje. Spann0nd!

De scheurneus vond het kennelijk niet raar dat een van de slome duikelaars, die hij zojuist nog volstrekt vermorzeld had op pure snelheid, nu opeens gezellig met hem meeblies bij tempo 200 plus. Zodoende bleef hij het pedaal stoïcijns naar het metaal duwen. Dit gaf de lange arm de kans een trajectmeting te doen, die uiteindelijk uitkwam op een gemiddelde snelheid van 210 kilometer per uur. Recsept. Het Team Verkeer Zeeland-West Brabant was echter niet bepaald onder de indruk van dit weggedrag en meldt trots dat de man zijn rijbewijs heeft mogen inleveren.