Jaguar verkoopt gelimiteerde E-Type als duo

Bij Jaguar vieren ze volgend jaar het 60-jarige bestaan van de E-Type. Dat doen ze met de aankondiging van gelimiteerde duo’s.

Hiep, hiep, hoera. Nou ja, het duurt nog even. Jaguar loopt alvast op de zaken vooruit door nu al stil te staan bij het 60-jarige bestaan van de E-Type. Het iconische model viert zijn verjaardag in maart 2021. In aanloop naar de verjaardag kondigt Jaguar Classic aan een setje gelimiteerde duo’s te bouwen. Of eigenlijk moeten we ombouwen zeggen.

Het gaat hier om de Jaguar E-Type 60 Edition. De Britse autobouwer gaat ze als een stelletje bouwen. Ieder duo is een eerbetoon aan de ‘9600 HP’ coupé en ’77 RW’ roadster uitvoeringen van de E-Type. Beide uitvoeringen speelden een sleutelrol met de wereldpremière van het model in Genève in 1961. De reden waarom Jaguar nu al deze aankondiging doet is simpel. Je kunt nu een duo bestellen. De levering is dan in maart 2021, precies op tijd voor de verjaardag van de E-Type.

Jaguar Classic bouwt slechts zes matchende duo’s van de 3.8 E-Type. Liefhebbers die moord en brand schreeuwen over nóg meer exemplaren van de E-Type kunnen we geruststellen. Jaguar Classic bouwt bestaande exemplaren van de 3.8 E-Type uit de zestiger jaren om. Het gaat dus niet om gloednieuwe auto’s.

Kopers kunnen de auto’s uitsluitend als duo kopen. Prijzen zijn niet publiekelijk bekendgemaakt. Gezien de prijskaartjes die vaak met dit soort prestige projecten komen is meer dan 7 ton voor een duo niet ondenkbaar.