Noble M500 heeft 800 Nm én een handbak!

En de achterlichten van de Noble M500 komen ons ook bekend voor.

Van alle Britse automerken is Noble er eentje die geregeld terugkeert. Het is het geesteskind van Lee Noble dat het merk in de jaren ’90 oprichtte. Overigens is Lee Noble al in 2008 niet meer verbonden met het merk dat zijn achternaam draagt. De M600 was een supersportwagen die de geest van de Ferrari F40 moest zien te vatten.

Dat lukte overigens heel erg aardig. Natuurlijk, Noble klinkt niet zo exotisch als Ferrari, maar in dynamisch opzicht schenen de twee auto’s overeenkomsten te hebben. Het is nu al een tijdje stil rond Noble en dat komt omdat ze heel erg druk bezig waren met hun laatste project, de Noble M500. Collega @RubenPriest liet de auto al zien in 2018, maar nu is er eindelijk een productieversie! En ja, ook hier zijn de achterlichten afkomstig van een Citroen C4 SpaceTourer en de koplampen van een Corvette C7:

800 Nm!

Het is nog altijd een tweezits supercar met middenmotor en achterwielaandrijving. Wel is de motor anders dan de M600, die nog een Yamaha-V8 onder de kap had. De M500 heeft een 3.5 liter grote EcoBoost V6 van Ford huize. De motor is goed voor 500 pk en 800 Nm, maar Noble geeft al aan dat ze de auto liever willen lanceren met 550 pk. Overigens staan de cijfers van de Noble modelnamen (400, 600 en nu dus 500) niet zozeer voor het vermogen, maar pk per 1.000 kg, iets dat meerdere Britse fabrikanten doen. Er is maar één transmissie mogelijk, een handgeschakelde zesbak van Graziano.

Een belangrijk verschil met de M600, is dat Noble M500 iets lager in de markt staat. Het is nu een concurrent voor een snelle Corvette of 911, niet een Lamborghini of Ferrari-concurrent. Stiekem wordt overigens best veel ondersteltechniek van de M600 overgebracht op de M500. Dat is goed nieuws, want dat stond op eenzame hoogte, aldus het overwegend Britse journaille dat ermee kon rijden.

Prijs Noble M500

De prijs van de Noble M500 zal zo rond de 150.000 pond moeten komen te liggen, aldus Noble. Dat is ongeveer in de buurt van een 911 Carrera GTS met behoorlijk wat opties, een 911 GT3 met een paar opties of een 911 Turbo zonder opties. Echter, qua prestaties moet je het diverse McLarens en Ferrari’s lastig kunnen maken.

Een belangrijk aspect daarvan is het gewicht. Omdat Noble de auto vrij eenvoudig houdt, denken ze dat het gewicht kan blijven steken op zo’n 1.250 kilogram, inclusief brandstof! Het is de bedoeling dat er zo’n 50 exemplaren op jaarbasis gebouwd gaan worden. Ongeveer evenveel als alle M600’s van de afgelopen 11 jaar.

