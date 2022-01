Puristenauto met 500 pk, handbak en Diablo-diff op komst

Kijk, zo’n puristenauto met 500 pk klinkt als een ideale duurtester voor onze nieuwe kersverse testredacteur.

Bij Britse supercars zijn de verhalen achter de auto’s vaak mooier dan de verkoopcijfers van de auto’s die ze produceren. Vaak omdat het tot de uiteindelijke productie bijna nooit komt. Sterker nog, zelfs een merk als Jaguar had er moeite mee, getuige de strubbelingen met de XJ220, XJR-15 en C-X75.

Maar op een of andere manier zit het supercars bouwen in het bloed van de Britten. Er zijn ook succesverhalen, overigens. Zo lijkt het met Gordon Murray Automotive de goede kant op te gaan, bijvoorbeeld. Dat merk lanceerde gisteren zijn laatste wapenfeit. Nu kost de T.33 alsnog exreem veel geld.

Nieuwe puristenauto met 500 pk van Noble (de echte)

De nieuwe auto van Richard Noble wordt een stuk goedkoper. Mocht je Noble kennen, van het merk Noble, dan klopt dat. Althans, ten dele. Richard Noble is de oprichter van de het automerk Noble. Hij geldt als een absolute chassis-guru en hij stond aan de wieg van de M10, M12 GTO, en M400. Tegen de tijd dat de M600 op de markt kwam, was Richard Noble alweer vertrokken bij Noble

Uiteraard kruipt het bloed waar het niet gaan kan en gaat hij zijn eigen automerk beginnen. Aangezien er al een merk is met zijn eigen naam, heet dit nieuwe merk ‘Exile’. De Exile is een tweezits coupé met middenmotor en achterwielaandrijving. De motor is een 3.5 biturbo V6 die zo’n 500 pk moet leveren. Dit blok is van Ford afkomstig en lijkt ons de welbekende EcoBoost te zijn. De enige wijzigingen aan het blok zijn de smering (drysump) en het motormanagement.

De motor in de Exile is bijna gelijk aan die van de Noble M500.

Exile

De Exile is voorzien van een handbak (van Graziano) en het diff van een Lamborghini Diablo. Net als veel andere Britse sportwagens is er meer focus op een laag gewicht dan enorme topsnelheid of de aanwezigheid van een panoramadak. Sterker nog, er zit een heleboel niet op. ABS, anti-slipregeling en ESP ontbreken. Dat maakt het niet alleen een spannende auto waar collega @bart van zal watertanden, maar ook een goedkope. Naar het schijnt is de homologatie voor deze systemen enorm kostbaar en kun je het beter achterwege laten met de kosten in het achterhoofd.

Let op, dit is de Noble M500. De concurrent van Noble’s Exile.

Of de Exile ook in het Verenigd Koninkrijk gebouwd gaat worden, valt nog te bezien. Richard Noble heeft nog goede contacten bij Hi-Tech in Zuid-Afrika. Dat bedrijf bouwt ook de Superformance Cobra’s (die stiekem beter zijn dan het origineel). De nieuwe Exile moet minder dan 100.000 pond gaan kosten en er moeten 200 stuks op jaarbasis gebouwd gaan worden. De komst van de Exile is bijzonder, want dit klinkt namelijk als HET recept voor een rechtstreekse concurrent. De Noble M500 is namelijk ook een Britse supercar met 3.5 EcoBoost V6 middenmotor, achterwielaandrijving en handbak. Dat wordt nog een leuke duotest!

Helaas zijn er nog geen afbeeldingen van de Exile. De header is een Diablo (GTR uit 2002) waar het diff vandaan komt. Het rode exemplaar is de Noble M12 GTO uit 2002. De blauwe auto is de Noble M500, de grote concurrent van de nieuwe Exile van Noble.

Via: Autocar.