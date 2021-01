Lijstje: auto's die hun lampen ergens anders vandaan halen - Autoblog.nl

Lampen voor een auto moeten aan dusdanig veel eisen voldoen dat het ontwikkelen een hoop onnodig geld kan kosten. Hier hebben we namelijk een beste lijst met auto’s die bewijzen dat je de lampen ook prima ergens anders van kunt lenen.

Vorige week konden fans van Bristol hun geluk niet op. Het merk gaat namelijk weer aan de slag en doet een soort TVR-etje. Om het artikel te voorzien van wat afbeeldingen die je geheugen even opfrissen, kwamen er wat Bristols aan bod. Hele oude modellen, de Fighter T, de Bullet en de Blenheim.

Bij die laatste is verlichting een dingetje (geweest). De Blenheim gebruikte namelijk vrijwel altijd geleende achterlichten. Daarover lees je zo meer, maar voor nu even belangrijk: Bristol is hier absoluut niet als enige schuldig aan. Fabrikanten die kosten besparen op lampen: het is een veel voorkomend fenomeen. De reden is simpel: ook zoiets simpels als verlichting moet aan talloze eisen voldoen. Als een ander merk dit al voor je heeft gedaan, hoef jij ze enkel nog maar op je auto te schroeven. Makkelijk zat! Hier een aantal voorbeelden van welke fabrikanten recent zo hebben geredeneerd.

Alfa Romeo Disco Volante

Gaan we de lijst alfabetisch (har-har) af, dan beginnen we bij een auto waarbij het ietwat vreemd is dat hij zijn lampen leent. En toch ook weer niet. We hebben het over de Alfa Romeo Disco Volante, een project door Carrozzeria Touring om coachbuilding naar het nu te vertalen. Op de flink verbouwde Alfa Romeo 8C prijkt een historisch verantwoord koetswerk en het resultaat mag er zijn. Het moge duidelijk zijn: kosten noch moeite werd bespaard. Dat geldt niet voor de koplampen.

Die komen namelijk gewoon van iets anders Italiaans af. Niet de 8C trouwens, maar de Ferrari 599 GTB en GTO. Zoals bij een hoop in dit lijstje: geen schande, maar op dit soort projecten wordt vaak op niks bespaard, zelfs de verlichting niet. Toch zal de reden voor de 599-lampen erg simpel zijn: het past in het ontwerp, het is Italiaans en het is makkelijk.

Nu we het toch hebben over lampen van de 599: deze doken ook elders op in deze jaren. Op iets nogal niet-Italiaans wat ook vreemder uitpakte. De Mansory Cormeum op basis van de Mercedes SLS. Daar zijn we minder te spreken over de gemaakte onderdelenkeuzes.

Bristol Blenheim 4S

De besproken Bristol Blenheim die de inspiratie vormde voor dit artikel. De Blenheim gebruikte al jaren andere achterlichten. De reden dat we dit lijstje recent houden is omdat dat bij kleinschalige merken de norm was in de jaren ’90. TVR met Ford Fiesta of Vauxhall Cavalier-achterlampen, Lister met hun Audi 80-lampen, Aston Martin leende zelfs lampen van de VW Scirocco. Bristol en de jaren ’90-interpretatie van de Blenheim gebruikte de Opel (of in het geval van Bristol, Vauxhall) Senator als lampenwinkel.

De Blenheim 4S is echter een veel recenter project en dan worden die Senator-achterlichten toch wel een beetje oud. Gingen ze dan eindelijk eigen lampen ontwikkelen? Nee natuurlijk niet.

De laatste uitvoering van de Blenheim, een speciaal one-off project, kreeg de achterlichten van een Audi A4 Avant (B6) mee. Het kan aan de nogal belabberde foto (de enige beschikbaar) liggen, maar het past net niet helemaal lekker. Té modern voor deze oubollig gestylede auto?

Dallara Stradale

Een bijzondere. Letterlijk: de Dallara Stradale is een bijzonder project. Dallara kun je kennen van het aanleveren van raceauto’s voor onder meer de Indycars. Het Italiaanse bedrijf kwam een aantal jaar geleden met een eigen auto op de proppen. Grotendeels eigen design, behalve de achterlichten.

Als je moeite hebt met raden waar ze vandaan komen: ze zitten op de auto in kwestie niet waar je ze verwacht. Ze komen van een Audi Q7. We horen je denken: ik ken ze niet van de Q7. Het zijn namelijk de lichtbalken onder de achterklep. In de VS mogen lampen niet volledig op bewegende onderdelen zitten, tenzij er een backup-systeem is. De lampen van de Audi Q7 verdwijnen volledig als de achterklep omhoog is, daarom is de backup de strip eronder. Deze zal de taak van knipperlichten dan wel reguliere verlichting overnemen als de achterklep omhoog is. Dallara kon deze onopvallende verlichting goed gebruiken om te maskeren dat ze niet van henzelf komen. Slim!

Invicta S1

Zoals gezegd wilden we eigenlijk zowel de jaren ’90 als Britse automerken overslaan, want die zijn koning te rijk als het gaat om geleende onderdelen, waaronder verlichting. Toch konden we je de zowat doodgeboren Invicta S1 niet onthouden. Geen succes, dus hier is de voorkant om je even een herinnering te sturen.

Nogal anoniem maar voor zover wij kunnen uitmaken is dit nog redelijk zelfgebouwd. Pas aan de achterkant komt iets bekends aan het licht (nogmaals har-har). Je zal de lichtunits direct herkennen.

Al zijn ze een kwartslag gedraaid en van kant gewisseld: dit zijn overduidelijk de units van een Volkswagen Passat (B5+). De B5+ was een relatief subtiele facelift die toch de auto op veel fronten moderner maakte. De standaard vierkante achterlichten die deze afgeronde tweekleurige units werden, droegen daar prima aan bij. Invicta kon ze ook goed gebruiken, al zijn de achterlichten zo’n beetje het enige wat we ons kunnen herinneren van de auto…

MG XPower SV

MG ging in 2005 failliet en alhoewel het nu herboren is: het is een excuus om met een semi-bekend merk Chinees spul hier aan de man te krijgen. Dat terwijl de laatste MG’s toch stiekem bloedgaaf waren. De XPower SV bijvoorbeeld, met een rasechte Mustang-motor voorin. De rest van de auto lijkt redelijk uniek ontworpen te zijn, totdat je gaat inzoomen. Die koplampen bijvoorbeeld: die zijn bekend.

Al lijken het vrij generieke, nét iets boos kijkende rechthoekige units die overal vandaan konden komen: het duidelijke knipperlicht in het midden verraadt dat dit de units van een Fiat Punto (199) van voor de facelift zijn. Bizar dat je ze gelijk herkent, want ze passen best goed in het ontwerp.

Aan de achterzijde van de XPower zijn de units ook geleend van Fiat, maar iets lastiger te herkennen. Tenminste, het feit dat ze exact zo geplaatst zijn als de auto waar ze vandaan komen verraadt het wel een beetje.

De TVR-achtige achterkant met ronde achterlichten is namelijk te danken aan de units van de Coupé Fiat. In ieder geval grappig dat ze verder zijn gaan kijken dan de standaard units die vrijwel alle supercars in de jaren ’90 en vroege jaren ’00 hadden, die je wellicht kent van de Lamborghini Diablo, Saleen S7 of Spyker C8.

Morgan Aeromax

En dan maken we er, toch wel een beetje per abuis, een Brits feestje van. Die zijn hier kennelijk gewoon goed in. Toch moet het gezegd worden: ook al zijn de units niet altijd van de merken in kwestie zelf, er worden juiste keuzes gemaakt. Neem de Morgan Aeromax. De styling van de auto was altijd al… bijzonder. Aan de voorkant was het vooral erg Morgan, wat betekende dat de styling met de uitgesproken wielkasten doet denken aan de oude tijden en de koplampen geleend zijn.

Ronde koplampen, dan kun je maar op een paar plekken terecht. Voor één daarvan hoefde Morgan niet eens het land te verlaten. Die kozen ze dan ook. De koplampen van de Morgan Aeromax komen van de MINI Hatch (R56).

De voorkant is echter niet waar je de Aeromax en het lampenleenstelsel van kent. Nee, dat is de nog meer bijzonder gevormde achterkant. Een klassiek ogende coupélijn met vele rondingen. Daar horen bijzondere achterlichten bij, maar die hoefde Morgan niet zelf aan te leveren. Nee, die zaten al op een auto met een ietwat vergelijkbare kont.

Kent u hem nog? Lancia kwam met een luxe sedan op basis van de Dialogos Concept, en wist toch een groot deel van het bijzondere design in stand te houden. De Thesis was bijzonder, is bijzonder en blijft misschien wel bijzonder. Aan de achterkant prijkten doorzichtige, verticaal geplaatste LED-units die meelopen met de ronding aan de achterkant. Precies zoals de Aeromax en dus werden de lampen van de Thesis door Morgan gebruikt.

Noble M500

Zeg je Noble en achterlichten, dan denk je al snel aan de Mondeo-achterlichten van de Noble M12. Het is zo dat Noble trucjes met licht al snel uitbesteedt aan andere fabrikanten. Wel zo makkelijk. Met de M15 en M600 kwamen ze hier prima mee weg, die hadden nogal standaard units die overal vandaan zouden kunnen komen. Bij hun meest recente project lijkt het toch allemaal net even wat duidelijker.

De M500 is redelijk uniek ontworpen, maar bij de lampen hield het op. Je zal de lampen vast al herkend hebben. Ze komen namelijk van de Chevrolet Corvette (C7). Die kreeg Ferrari-achtige lampen met horizontale LED-knipperlichten mee, dus dat oogt best prima en modern. Ze zijn echter vrij groot en dus heb je al snel de neiging om aan iets compleet anders dan een Noble te denken als je de voorkant ziet.

En de achterkant dan? Die lijkt unieker ontworpen te zijn. Let op het woordje lijkt, want ook hier werd de verlichting ontworpen door iemand anders.

Wat hier bijzonder aan is: de lampen op het origineel zijn moeilijk te vinden. Ze behoren namelijk op 1) het kleine model, 2) van ná de facelift en 3) zónder de LED-upgrade. Het lijkt er bijna op dat Noble het daarom deed. De lampen komen van de Citroën C4 SpaceTourer. De dikst uitgevoerd versie krijgt bijzondere 3D-lampen mee, maar voor de M500 werd gekozen voor de instaplichten.

SSC Ultimate Aero

De snelste auto die iedereen alweer vergeten was. SSC is nu bekend van de Tuatara en diens omstreden recordpoging, maar de Tuatara is ‘de opvolger van’. De opvolger van een auto die de Bugatti Veyron al een keer zoek reed. Toch grappig hoe je als klein Amerikaans bedrijf de paarse broeken van Bugatti zo wanhopig met miljarden kan laten smijten dat zij dat record weer terug willen hebben.

Waar Bugatti echter een auto in luxe naar 400+ km/u kon lanceren, was de Ultimate Aero TT… een samenraapsel van alle Halfords-onderdelen die ze konden vinden. De velgen lijken van elke willekeurige wannabe-Pimp-my-Ride-rapper gestolen te zijn en ook de rest doet wat ‘tuner’-achtig aan. De lampen zijn aan de achterkant geleend van dezelfde lampenboer die alle al eerder genoemde supercars in de nineties van lampen voorzag maar aan de voorkant lijken ze unieker. We zeggen wederom lijken omdat ook deze elders zijn ingekocht. Kun je het al zien? Ze komen van de eerste generatie Ford Focus (DBW) van na de facelift. Knap, want de lampen van de Ultimate Aero is het enige wat op zijn plaats lijkt.

En de rest

Zoals gezegd is deze lijst, helemaal als je hem uitbreidt naar onderdelen an sich, ellenlang. Ook breidt de lijst zich uit naar brommobielen, campers, vrachtwagens, bussen en nog veel en veel meer. Favoriete suggesties mogen dan ook besproken worden in de comments. Lees ook: