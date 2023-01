Haas F1 bijt het spits af, eerste livery 2023!

Je merkt dat het weer bijna gaat beginnen als de Formule 1-teams hun nieuwe livery gaan laten zien. En Haas is vandaag de eerste.

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ondergetekende heeft er onmeunig veel zin aan. Waaraan, zul je misschien denken? Nou, aan het nieuwe Formule 1 seizoen natuurlijk. Want na de afgetekende winst van Max Verstappen in 2022 is het natuurlijk de vraag of hij dit jaar eindelijk weer eens om de oren gaat worden gereden door de andere teams.

Misschien dat Ferrari of Mercedes dit jaar hun tanden gaan laten zien en het Max moeilijk gaan maken. Dat zou best kunnen. En heel misschien dat een team als Haas het dit jaar ook ineens goed gaat doen. Zou best kunnen. Aan de nieuwe livery ligt het in elk geval niet. Want daarmee zijn ze namelijk in elk geval de snelste…

Haas presenteert als eerste nieuwe livery

Maar waarschijnlijk blijft het daar ook wel bij. Want de livery van Haas is vrijwel eender aan die van vorig jaar. En mocht je vergeten zijn hoe die er ook alweer uit zag, kijk dan even naar onderstaande foto’s. Want dan zie je het wel zo’n beetje.

Een van de dingen die opvallen is het ontbreken van een grote sponsornaam op de auto. In plaats daarvan zie je de naam Haas groot op de sidepod staan. Na het vertrek van Urakali heeft het team van Gene Haas en Guenther Steiner dus nog geen grote geldschieter gevonden.

En daarom zal de Haas ook dit jaar wel weer achteraan rijden, ondanks de ‘nieuwe’ coureur Nico Hülkenberg achter het stuur. Maar goed, da’s koffiedik kijken natuurlijk.

Dus, het gaat beginnen. Op 5 maart wordt de eerste race verreden, in Bahrein notabene. Denk jij dat de snelle strepen van de Haas wat puntjes gaan opleveren, of staan ze gewoon weer achteraan?

Om met @jaapiyo te spreken; laat het weten in de comments!

Via: Haas F1