F1: nieuw weekendformat mét Sprint Shootout

Wat horen we nou? De F1 komt met een nieuw weekendformat inclusief Sprint Shootout.

Never change a winning team. Of in andere woorden: pas iets niet aan als het werkt. Bij de Formule 1 denken ze daar anders over. De F1 is op dit moment ongekend populair, maar toch passen ze het format aan. Waarom? Omdat het altijd beter kan en om kijkers geïnteresseerd te houden. Aan jou om te bepalen of het hiermee gaat lukken.

Sprint Shootout in de F1

De zogenaamde F1 Commission stemde lekker democratisch unaniem in met de verandering. Het komt nu officieel met de ‘Sprint Shootout’. Hé, huh, wat is dat dan? Het betekent dat de structuur van het sprintweekend volledig op de schop gaat. In plaats van twee vrije trainingen (vaak saai voor de kijker) is er straks nog maar één training en op zaterdag wordt er een extra kwalificatie gereden. Dit zal aankomend weekend al zo zijn.

De kwalificatie is behoorlijk korter dan een gewone kwalificatie en zal dus Sprint Shootout heten. De Shootout bepaalt de startopstelling voor de sprint en is dus een kwalificatie, maar dan met een twist. Er wordt namelijk gewerkt met kortere sessies: SQ1 duurt 12 minuten, SQ2 duurt 10 minuten en SQ3 duurt maar 8 minuten.

De teams staan onder hogere druk, omdat fouten genadeloos worden afgestraft. En dit kan effect hebben op hun resultaat. Dit alles moet het spannender maken, waardoor meer mensen er naar gaan kijken.

Schema

Dit alles gooit het schema op de schop en ziet er als volgt uit:

Vrijdag – Eerste vrije training, gevolgd door de kwalificatie voor de Grand Prix op zondag. Dit is de standaard kwalificatie;

Zaterdag – Kwalificatie voor de sprintrace, de Sprint Shootout, hierna is de Sprintrace;

Zondag – De Grand Prix. Gelukkig niks aan veranderd.

Tevens zijn er nieuwe regels omtrent de banden. In SQ1 en SQ2 rijden de coureurs op één set mediums en in SQ3 op een setje softs.

Echter, Max Verstappen was al niet zo’n fan de sprintraces, ik ben benieuwd hoe hij over de Shootouts denkt…