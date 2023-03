Genderneutraal F1-team in 2026: Formule Equal

Da’s pas nieuws: er komt een genderneutraal F1-team in 2026. Nou conservatievelingen met een toetsenbord, kom er maar in!

Ook de Formule 1 moet met zijn tijd mee. Ouderwetse opvattingen kunnen opnieuw gewogen worden. Zo is men tot de conclusie gekomen dat verbrandingsmotoren slecht zijn voor het milieu en rijden ze hybride tegenwoordig. Lewis Hamilton doet er een schepje boven op daar naast te zorgen voor een beter milieu er ook meer gelijkheid is in de sport.

Formule Equal: genderneutraal F1-team in 2026

Daar gaat Craig Pollock nog eventjes dunnetjes overheen. Mocht u zich afvragen: who the Craig is Pollock? Dan hebben wij het antwoord voor je. Dat is de man achter Formule Equal, zo als het team gaat heten.

Het is de bedoeling dat hij de leiding heeft over dat team dat in 2026 mee moet gaan doen. De echte kenners kennen de man nog uit zijn tijd van BAR. Zelden was een team zó ambitieus bij de aankondiging en volgde er zo’n dramatisch seizoen.

Pollock klapte bij CNN uit de school door zijn plannen bekend te maken. Het idee is dat met dit nieuwe team er meer vrouwen werkzaam zullen zijn in de sport. Afgelopen februari is het mogelijk voor nieuwe potentiële teams om zich aan te melden bij de FIA. Naast Formule Equal heeft Andretti zich aangemeld.

Vrouwen achter het stuur?

Dan rijst natuurlijk meteen de vraag: doet er ook een vrouw mee achter het stuur? Want ondanks dat er een man aan het roer staat (Kylie Jenner was druk waarschijnlijk) zullen er hoogstwaarschijnlijk ook twee mannen achter stuur plaatsnemen. Er zijn genoeg vrouwen actief in de autosport, maar niet met een superlicentie.

Of met potentieel om het maken in de sport. Dus een gelijkwaardig team, behalve de leiding en de twee belangrijkste posities. Dat moeten dan noodgedwongen mannen zijn. Wellicht dat ze het compenseren met cateringmedewerkers.

Dus kijk er niet van op als Formule Equal meer een broedplaats gaat worden voor vrouwelijke technici. Craig Pollock was vroeger een van de kleurrijkere personen van de F1-grid. Hij was de manager van Jacques Villeneuve.

In 1999 richtte hij met enorm veel bombarie BAR-Supertec op. Dat ging BAR en superslecht, waarna hij in 2002 met de staart tussen de benen de sport verliet. Wel bleef Pollock de manager van Jacques Villeneuve.

Meer lezen? Dit zijn 8 bijzondere F1-onthullingen in de recente historie!