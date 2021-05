Breek! Benzineprijs evenaart het record - Autoblog.nl

Het is niet bepaald het moment om slingers op te hangen of om taart te kopen. Want de benzineprijs staat op het record uit 2012 en is nu geëvenaard.

Gisteren schreven we al hoe dichtbij de recordprijs uit 2012 voor een litertje Euro95 is gekomen. Nou, dat had ik geen twee keer hoeven zeggen. Amper 24 uur later zitten we op het recordniveau van 2012. Gefeliciteerd. Of, eigenlijk moet ik gecondoleerd zeggen. Feitelijk heb je nog mindere kwaliteit ook, want in 2012 was Euro95 nog niet met maximaal 10 procent bio-ethanol gemengd.

De benzineprijs van het record van oktober 2012 stond op 1,895 euro voor een liter Euro95. Vandaag staat de landelijke adviesprijs op hetzelfde niveau, aldus United Consumers. 5 mei 2021, een historische dag. De kans bestaat dat het record zomaar gebroken gaat worden en richting de 1,90 kruipt. Voor Euro98 zie je al veel gekkere prijzen.

Bron: ANWB Tanken

200 euro voor een volle tank

Een tankstation in het Rotterdamse Hillegersberg (zie foto) vraagt vandaag 2,049 euro voor een liter Euro 98. Met een Bugatti Chiron betekent dat meer dan 200 euro (!) afrekenen in het geval van een lege tank. Een vergelijkbaar resultaat haal je bijvoorbeeld met een Mercedes G-klasse. Ook deze auto heeft een enorme tank.

Met een verbruik van 26,1 l/100 km in het geval van de Bugatti tikt dat lekker aan. Ook de minder bedelden onder ons die misschien een zuipende vijf, zes- of achtcilinder rijden gaan dit voelen met het evenaren van het record voor de benzineprijs.

Als je kijkt naar de afgelopen jaren was 2016 het gouden tijdperk voor ons Hollanders. Toen lag de adviesprijs op gegeven moment onder de 1,50 euro voor een liter Euro95. De jaren daarna schommelde de prijs, maar de laatste maanden is de literprijs voor benzine enorm hard gestegen.

Fotocredit: Via @hakansimsek op Autojunk