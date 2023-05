Eerste Fisker Ocean is niet voor Amerika!

Nee, de allereerste Fisker Ocean is gewoon voor Europa. Gezien de baas van het merk wel toepasselijk.

Fisker is een Amerikaans merk. Toen ze de Karma neerzetten in de late jaren ’00 was het een Amerikaans pronkstuk en alle verwarring rondom het merk Karma en het merk Fisker terzijde, het huidige Fisker is wederom bedoeld als een Amerikaans merk.

Ocean

De allereerste auto van het nieuwe Fisker genaamd Ocean bewijst dat verder. De elektrische SUV lijkt ietwat Amerikaans aan te doen, van een nogal kolossaal voorkomen tot gigantische specs voor weinig geld.

Ook de ‘California Mode’, waar je met één druk op de knop alle ramen naar beneden krijgt om een lekker zeebriesje op het strand door de cabine te blazen. Dat soort zaken zorgen ervoor dat je per direct zin krijgt in om Surfin’ USA van The Beach Boys aan te zetten. Amerikaanser kan eigenlijk bijna niet.

Europese levering

Toch is het níét Amerika die de allereerste Fisker Ocean krijgt. Nee, de allereerste Fisker Ocean is deze week uitgegeven aan een klant. En dat is gebeurd in Denemarken. Da’s even hele andere koek dan de Verenigde Staten, maar ergens is het Deense debuut wel logisch.

Fisker mag dan Amerikaans zijn, de regie dan wel het hele idee voor het automerk kwam van de niet toevallig zo geheten Henrik Fisker. Deze Deense auto-ontwerper is verantwoordelijk voor een paar van de mooiste auto’s ter wereld, onder meer de BMW Z8 en Aston Martin DB9. Hij startte Fisker ten tijde van de Karma dus, wat ook geen verkeerde auto is. De Ocean is voor een elektrische SUV ook prima voor het netvlies, ware het niet dat een SUV écht mooi maken geen makkelijke opgave is.

Henrik Fisker heeft dus zijn eerste auto afgeleverd aan een Deense klant, die vanaf nu kan genieten van de Ocean. Met een geclaimde actieradius van 707 kilometer is de Ocean de elektrische SUV met het grootste rijbereik. Kijken of deze tweede poging van Fisker het merk eindelijk naar een groot succes kan krijgen.