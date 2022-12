Nog meer veranderingen voor de automobilist in 2023

Aangezien het bijna 2023 is, zullen we de veranderingen voor de automobilist voor komend jaar nog eens op een rijtje zetten.

Het jaar 2022 zit er bijna op. Voor sommigen misschien wel fijn, omdat 2022 nou niet perse het beste jaar ooit was, maar voor anderen weer vervelend. Al was het alleen maar vanwege de veranderingen die eraan zitten te komen voor de automobilist.

Dat er een nieuwe test in de APK voor dieselrijders komt, wisten we al. Maar er is meer dat in 2023 gaat veranderen voor de automobilist. Daarom zetten we dat als geheugensteuntje nog even voor je op een rijtje.

Veranderingen voor de automobilist

Laten we eerst maar even met het goede nieuws beginnen, de veranderingen die geld gan kosten komen zo aan bod. De onbelaste kilometervergoeding gaat per 1-1-2023 omhoog. Moeten we het nu nog met een lullige 19 cent per kilometer doen, dat wordt 21 cent per kilometer. Is niet veel, maar alle beetjes helpen.

Ondernemers die zakelijke kilometers rijden met hun privéauto, mogen vanaf 2023 ook 21 eurocent per kilometer rekenen en die kosten aftrekken van de winst. Dat je niet denkt dat jij als hardwerkende ondernemer vergeten wordt.

Hoe zit het met de bijtelling in 2023?

Je weet het waarschijnlijk wel, voor alle auto’s met een CO2-uitstoot van 1 g/km of meer geldt een bijtelling van 22%. Voor volledig elektrische auto’s geldt een bijtellingskorting. En zoals je wellicht had verwacht, die korting gaat naar beneden.

In 2023 geldt een bijtelling van 16% over een maximum van € 30.000. Bij duurdere elektrische auto’s geldt over het resterende bedrag boven de € 30.000 een bijtelling van 22%. Nu ligt dat maximum nog op € 35.000. Da’s dus een verschil van 5000 piek waar je vanaf volgende week ook over betaalt.

Maar wacht, er is meer!

We hebben natuurlijk nog meer belastingen en een daarvan is de Motor Rijtuigen Belasting, kortweg MRB. Die gaat omhoog. Zoals je misschien wel weet, betaal je de MRB aan zowel het Rijk als aan de provincie. Het gedeelte dat je betaalt aan het Rijk gaat met 4,75% omhoog. De rest hangt af van de provincie waarin je woont.

Maar wacht. Er is meer! Voor iedere nieuw verkochte personenauto met een verbrandingsmotor moet in 2023 een vast tarief van € 400 worden betaald. Voor dieselauto’s met een CO2 uitstoot vanaf 73 g/km komt er nog een extra ‘dieseltoeslag’ van € 94,30 per gram CO2 bij. Nu ligt die dieseltoeslag nog op € 86,67 per gram CO2 voor dieselauto’s met een CO2 uitstoot vanaf 75 g/km.

De accijnskorting van 17 cent per liter brandstof blijft overigens nog ietsje langer bestaan. Die zou per komende zondag worden afgeschaft, maar blijft nu -minimaal- gelden tot 1 juli 2023. En daarna kijkt de overheid of de regeling opnieuw wordt verlengd.

Kortom, wat staat ons te wachten?

Tja. Het gaat gewoon allemaal meer geld kosten. Tenzij je een auto mag lenen waarvoor iemand anders de vaste kosten betaalt en jij hem alleen gebruikt om van en naar je werk te gaan. Dan ga je er 2 cent per kilometer op vooruit. Dan wel… Verder wordt het vooral allemaal wat duurder. Maar dat is geen verrassing, toch?

Maar in elk geval weet je wel weer waar je aan toe bent in 2023. Doe er je voordeel mee.