Dieselrijders opgelet. Er gaat iets belangrijks veranderen

Tip van je vrienden van Autoblog voor alle dieselrijders. Er gaat iets belangrijks veranderen…

Het is bijna 1 januari en dat betekent dat er weer de nodige dingen gaan veranderen in het leven van de argeloze burger. Zo moet bijvoorbeeld de snorfietser vanaf die datum in het hele land een helm dragen en moeten producenten mee gaan betalen aan het opruimen van zwerfafval.

Maar ook voor de automobilist gaat er iets belangrijks veranderen. Of meer specifiek; de dieselrijders onder ons moeten zich voorbereiden op een gewijzigde wet op 1 januari. Er gaat namelijk iets veranderen betreffende de APK voor zelfontbranders.

Dieselrijders moeten even opletten

Er komt een nieuwe APK-test voor dieselauto’s. En in die nieuwe test gaat het dan specifiek om de roetfilters van die wagens. Die worden namelijk strenger getest. Of om in de woorden van de RDW te spreken:

Vanaf 1 januari 2023 moet er een deeltjesteller gebruikt worden bij de periodieke keuringen van dieselvoertuigen met een roetfilter. Met deze test stelt een keurmeester vast of aan de nieuwe permanente eisen met betrekking tot deeltjesaantallen wordt voldaan. Deze methode is betrouwbaarder dan de huidige manier van controleren.

Deze nieuwe meetmethode moet ervoor zorgen dat dieselrijders een hoop minder rotzooi uit gaan stoten. En dan praten we niet over een beetje minder, maar over echt een hele hoop. Deze nieuwe manier van testen en handhaving moet op jaarbasis 121 duizend kg minder fijnstof per jaar de atmosfeer inspuwen.

Wat gaat er voor jou veranderen?

Jij wil natuurlijk weten wat dit voor jou als dieselrijder gaat betekenen. Wat gaat er voor jou veranderen? Nou, in principe niet zo heel veel, mits je auto al is voorzien van een goed werkend roetfilter. Als dat het geval is, komt je auto gewoon door de APK en heb je nergens last van.

Heb je ooit besloten je roetfilter te verwijderen, of is jouw auto ooit geleverd zonder? Dan kun je er vanuit gaan dat je niet door de APK komt met je diesel. Tenzij je aan de voorwaarden voldoet, maar dat weet je dan waarschijnlijk zelf wel.

Dus, voor alle dieselrijders die na 1 januari een nieuwe APK voor hun auto willen krijgen; zorg dat dat roetfilter in orde is.

Scheelt je een hoop gedoe!