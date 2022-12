Opladen (nog) duurder: BTW in 2023 naar 21%

En dat was 9% BTW, opladen van je elektrische auto gaat dus flink duurder worden. Of toch niet?

We schreven eerder dat de ‘korting’ op opladen nog zou blijven. Dan hebben we het over de belasting dat geheven wordt over de elektriciteit. Om de aanhoudende stijging van de energieprijzen te verzachten heeft de overheid de btw op energie en netbeheerkosten verlaagd van 21% naar 9%. Daar komt dus dan toch verandering in.

Opladen duurder door btw

Het amendement dat was ingediend (en aangenomen) wordt dus niet uitgevoerd. Het amendement had voor ogen de korting langer in stand te houden. Dat gebeurt dus niet en de btw gaat gewoon naar 21%, een fikse verhoging dus. Dit gaat in vanaf 1 januari 2023.

Over je energierekening betaal je dan ‘gewoon’ weer 21 procent btw. Dit betreffen ook je laadsessies. De verhoging betekent dat je meer geld zal betalen als je je auto aan een paal hangt. Bij het opladen van je accu betaal je dus 12% meer.

Energieplafond

Dit wordt geaccepteerd, omdat we straks een energieplafond krijgen. Hiermee wordt het leed nog wat verzacht. Althans, zo wordt het door de politici aan ons verkocht. Het kabinet zegt dat de inflatie ongekend hoog is en dat de energieprijzen de pan uit rijzen. Joh, echt! Daarom stelt het kabinet het zogenaamde energieplafond in om een hoognodige verlichting te bieden. Maar hoe werkt dat?

Nou, ze willen alle huishoudens helpen. Het is echter wel een tijdelijke maatregel (tot eind 2023) en zal starten in het nieuwe jaar. Voor gas komt er een maximaal tarief van € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub.

Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per kWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh. Hiermee zou je dus goedkoper kunnen laden, want dit tarief is aanzienlijk lager dan de huidige prijzen. Het CBS weet te vertellen dat de gemiddelde prijs eind 2022 € 0,73 per kWh was. Dan ‘tank’ je dus € 0,33 goedkoper. Maar als jij veel rijdt, dan ga je al snel richting het plafond. En dan betaal je gewoon het veel duurdere tarief dat je overeengekomen bent met je energieleverancier.

By the way: we hebben het hier over thuisladen. Laden bij een openbare laadpaal met bijvoorbeeld een ANWB-laadpas kost € 0,439 per kWh. Echter, hier zal de verhoging van het btw-tarief vermoedelijk nog in moeten worden doorgevoerd.

Heb jij een elektrische auto? Laat het ons weten in de comments hoe deze maatregelen voor je uitpakken.