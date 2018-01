Dakar redux: de resultaten van twee weken zandhappen

Los zand, nat zand, Le Dakar 2018 had het allemaal.

Traditioneel begon het autosportjaar ook dit jaar weer met Le Dakar. Dankzij een aantal koppensnellende religiegekkies vindt het Rally Raid feest al enkele jaren niet meer plaats in de dorre woestenij van Afrika, maar in Zuid-Amerika. De vraag is hoe lang dit nog zo doorgaat. Dit jaar schitterden enkele goede deelnemers door afwezigheid in de rally der rally’s omdat ze opteerden voor deelname in de Africa Eco Race. Jammer eigenlijk deze splitsing, die een beetje doet denken aan de (inmiddels uitgevochten) vete tussen de IndyCar Series en het CampCar kampioenschap.

Desondanks stonden er op 6 januari in het Peruviaanse Lima weer 335 deelnemers te trappelen om zich samen met hun voertuigen te meten met de krachten van moeder natuur. Slechts 55 procent van hen zou uiteindelijk aankomen bij de finish gisteren in het Argentijnse Cordoba. Geen enkele deelnemer flikte dat kunstje overigens in een Seat Cordoba. Vooral de trucks hadden het dit jaar bijzonder zwaar: slechts 41 procent van deze mastodonten haalde de finish. Het goede nieuws is echter wel dat er ondanks alle incidenten en schermutselingen bij de rally van 2018 geen doden zijn gevallen. In het verleden was dat helaas vaak anders.

Auto’s:

Als autobloggers blijft dit voor ons toch de interessantste categorie. Oké, de hoogtijdagen van de Porsche 959 en Peugeot 205 Turbo 16 zijn helaas voorbij. De Peugeot 3008 Maxi, de Hilux van Toyota Gazoo Racing en zelfs de weinig succesvolle bolides van MINI mogen er echter ook zijn.

De strijd om de titel ontpopte zich al snel tot een tweegevecht tussen Peugeot en Toyota. De achterwielaangedreven 3008 Maxi leek onder de meeste omstandigheden de snelste auto te zijn, maar mede dankzij ettelijke fouten en ongelukjes van het sterrenteam van Peugeot kon het team van Toyota aanklampen met hun vierwielaangedreven Hiluxen.

Dit laatste was goed nieuws voor Bernhard ten Brinke, die dit jaar een plekje had weten te bemachtigen in het fabrieksteam van de Japanners, naast Nasser Al-Attiyah en Giniel de Villiers. De Nederlander weerde zich kranig tegen zijn al wat meer gearriveerde teamgenoten en won zelfs een etappe, de eerste keer dat een Nederlander daarin slaagt bij de auto’s. Helaas was het feest niet veel later voorbij voor Bernhard toen zijn motor het begaf.

Op dit moment in de rally lag Sebastien Loeb al lang weer uit de race. De man die zo succesvol was in het WRC krijgt het maar niet voor elkaar in Le Dakar. Dit keer moest hij opgeven nadat navigator Daniel Elena zijn stuitbeen brak bij een onzachte landing. Ouch. Ook Loeb’s teamgenoten kregen uiteindelijk allemaal te maken met crashes of technische malheur, maar Carlos Sainz trok uiteindelijk alsnog aan het langste eind. Ondanks een controversieel momentje met onze landgenoot Kees Koolen stuurde hij na vijf uitvalbeurten in de vorige jaren zijn Peug als eerste over de finish.

Het is de tweede en waarschijnlijk meteen ook de laatste keer dat de Spanjaard de rally wint. Carlos senior gaat naar verluidt namelijk met pensioen. De Toyota’s van Al-Attiyah en de Villiers pakten de plaatsen twee en drie. Jakub Przygonski werd de beste MINI-man op een kansloze vijfde plaats. Peter van Merksteijn reed met zijn privé-Toyota op een solide manier naar de achtste plaats algemeen.

Trucks

Normaal is dit de strijd Nederland tegen Kamaz, maar zoals al aangegeven waren enkele goede deelnemers er niet bij dit jaar. Gerard de Rooy bijvoorbeeld was in Afrika te vinden de afgelopen weken. Team de Rooy was er overigens wel: Ton van Genugten deed goede dingen met de groene Iveco, won vier etappes, maar verloor ook al snel teveel tijd om mee te kunnen doen in het algemeen klassement. De boosdoener was onder andere een kapotte stuurpomp in de dertiende etappe. Zodoende werd Gert Huzink in de Renault de beste Nederlander in het klassement op de zevende plaats.

Bij gebrek aan Nederlandse tegenstand pakte de Rus Nikolaev in zijn Kamaz uiteindelijk ‘betrekkelijk eenvoudig’ de eindzege bij de trucks, ondanks dat hij zijn voertuig in het begin van de rally op zijn kant wipte. Zo zie je maar weer: even uithuilen en dan doorrammen kan resultaat opleveren.

Motoren

Hoewel wij de auto’s toffer vinden, zijn de echte Dakar-helden natuurlijk te vinden op twee wielen. Ook bij de motormuizen was Dakar 2018 een bijzondere wedstrijd, waarbij veel vroege leiders uiteindelijk uitvielen. Daarmee werd de strijd om de zege een gevalletje van overleven tot de finish. Overigens deden de mannen op hun opgevoerde BMX-en dit laatste relatief goed: 61 procent van hen haalde het eind van de rally.

De man die daar het minst lang over deed was KTM-rijder Matthias Walkner. Twee jaar geleden werd Walkner nog afgevoerd in een helikopter met een gebroken dijbeen. De revanche zal dus zoet smaken. Walkner legde de basis voor zijn zege met een puike navigatie-call in de tiende etappe. Daarna gaf hij zijn voorsprong niet meer uit handen.

Quads

Dan nog even kort de quads, al is het maar omdat onze nieuwe held met de allitererende naam Kees Koolen meedoet op zo’n ding. Thuisvoordeel helpt in dit klassement kennelijk want Chileen Ignacio Cassale gaat met de hoogste eer strijken voor de Argentijnen Nicolas Cavigliasso en Jeremias Gonzalez Ferioli. Keesie werd uiteindelijk achtste overall. We zijn benieuwd of hij zijn plannen om Sainz voor de rechter te slepen nog door gaat zetten bij thuiskomst.