Dit is de Bugatti Chiron van een ambassadeur in Marokko

Beter dan een Hindustan Ambassador.

Opschudding in Marokko door een pakketje van DHL! Tsja, de een laat door de pakketbezorger een setje nieuwe Hella’s aanrukken, de ander doet hetzelfde met een Bugatti Chiron. Zo kon het gebeuren dat de peperdure auto op het vliegveld van Casablanca opdook, zonder dat iemand leek te weten van wie de auto was.

De Franse hypercar is natuurlijk prima vervoer om mee voor te rijden bij Rick’s Café Américain met Ilsa Lund aan je zijde, maar welke rijkaard kan zich dat veroorloven? Foto’s van de Bugatti deden al snel de ronde op de sociale media en de speculaas was niet van de lucht. De koning van Marokko? Een of andere hoge ambtelijke pief? Een grootindustrieel uit Marrakech?

Doch alle mensen die dit dachten zaten ernaast. De Bug is namelijk van een Qatari genaamd Abdallah Fellah Abdallah Daoussari. Deze fella is de Qatarese ambassadeur in Marokko. Het moet een geruststellende gedachte zijn voor alle andere Qatari dat als ze assistentie nodig hebben van de ambassadeur deze snel ter plekke kan zijn. Toch benieuwd wat Pete Hoekstra, de kersverse Amerikaanse ambassadeur in Nederland, hier tegenover kan stellen. (via 24info)