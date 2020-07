Noodplan moet Mitsubishi van ondergang redden

Het merk van de gestaalde perfectie zit in een enorme dip. Met een noodplan moet Mitsubishi het zien te redden.

Soms kun je te vroeg juichen. Juichen om een Outlander, nota bene. De Outlander is een van de grootste successen van Mitsubishi in deze roerige tijden.

Te vroeg gejuicht

Vorige week waren we zeer verheugd vanwege het feit dat er een nieuwe Outlander aankomt. De samenwerking met Renault-Nissan lijkt dan eindelijk zijn vruchten af te werpen. Maar helaas hebben we te vroeg gejuicht. Ja, er komt een nieuwe Outlander op basis van het Nissan CMD-platform, maar die gaan wij volgend jaar niet krijgen.

Actie

Mitsubishi was al bezig om zijn zaakjes voor elkaar te krijgen, maar dit gaat wat langer duren dan gepland. Vanwege het coronavirus zijn de verkopen in elkaar gestort en zijn de verliezen bijna niet meer te overzien. Mitsubishi moet actie ondernemen middels een noodplan en doet dat ook.

1.300.000.000 verlies

Volgens Mitsubishi zal het verlies volgend jaar 1.300.000.000 dollar zijn. Dat is bijna drie keer meer als wat de analisten hadden voorspeld. Volgens Mitsubishi CEO Takao Kato zijn de verliezen veel serieuzer dan tijdens de kredietcrisis. De waarde van de aandelen is met 41% gedaald. Mitsubishi heeft een noodplan nodig en wel heel snel. Bloomberg weet te melden dat al het geval is.

Herstructureren

Mitsubishi gaat dit moment aangegrepen om drastisch te bezuinigen en herstructureren. De vaste lasten in Azië worden met 20% verlaagd. Daarnaast worden de arbeidskosten verlaagd met 15%. Dat doet Mitsubishi door mensen te ontslaan en de slarissen aan te passen van de mensen die overblijven. Ook wordt er geen dividend uitgekeerd dit kwartaal.

Fabriek sluiten

Tevens wordt overwogen om een van de fabrieken te sluiten. Het zou gaan om de Sakahogi-fabriek in de provincie Gifu. Hier wordt de Mitsubishi Delica (een klein busje, afbeelding boven) en de Outlander gebouwd. Dat niet alleen, ook de Mitsubishi Pajero (afbeelding onder) wordt daar vervaardigd voor diverse exportmarkten.

IJskast

Voor Europa gaat dit noodplan voor Mitsubishi ook gevolgen hebben. Alle ontwikkelingen en plannen gaan even in de spreekwoordelijke ijskast. Dit zou betekenen dat we het de komende tijd moeten doen met de modellen die op dit moment in de showrooms staan: Space Star, ASX, Outlander, Eclipse Cross en L200. Voor het Verenigd Koninkrijk wordt het erger, want daar zal Mitsubishi zijn activiteiten staken. Hoe dit alles precies vormgegeven wordt, is nog niet helemaal bekend en duidelijk.

In Nederland

In Nederland werden vorig jaar bijna 6.500 auto’s verkocht. Het laatste grote succes van Mitsubishi is de Outlander, waardoor Mitsubishi in 2015 meer dan 14.500 auto’s verkocht. In de late jaren ’90 deed Mitsubishi ook uitstekende zaken.

In 1999 werden er namelijk meer dan 15.000 verkocht, waaronder veel Carisma’s en Space Stars, die beide in Nederland gebouwd werden. De hoogtijdagen waren echter in de jaren ’80, toen er elk jaar minimaal 10.000 stuks van de Colt, Lancer en Galant aan de man gebracht werden.

Meer lezen? Check hier de Autoblog special van de Mitsubishi Carisma!