Irmscher Zafira IS3 Black Phantom is cooler in het echt

De aangekondigde plaatjes waren ok-ish, het resultaat van de Irmscher Zafira is heel erg dik.

Het is voor ons nog eventjes wennen. De vierde generatie Zafira is geen superslimme midi-MPV meer, maar een afgeleide van een bedrijfswagen. Uiteraard nog steeds een busje, maar dan anders.

Busjes

De Opel Zafira is de personenwagenversie van de Vivaro. Die auto lijkt op zijn beurt weer op twee druppels water op de Toyota ProAce, Peugeot Expert of Citroen SpaceTourer. Simpelweg omdat het allemaal dezelfde auto’s zijn. Gelukkig heeft Opel tuner Irmscher de oplossing.

Irmscher Zafira IS3 Black Phantom

De Irmscher Zafira IS3 Black Phantom (zoals de auto voluit heet) is een van de gaafste busjes die we de afgelopen maanden voorbij hebben zien komen. We hebben de IS3 al de revue zien passeren als computertekening en er was zelfs een productieversie. Dit is de nog dikkere IS3 Black Phantom.

Vele modificaties

De wijzigingen en modificaties aan deze Irmscher Zafira en talrijk. De neus is bijna compleet nieuw. Er is een nieuwe voorspoiler en alle chromen of plastic accenten zijn nu uitgevoerd in hoogglans zwart. De zwarte grille met het eveneens zwarte logo geven de Zafira een sinister voorkomen, zover dat mogelijk is bij een busje.

Zwart thema

Het zwarte thema gaat door aan de zijkant. Zowel onderaan als op het midden van de Irmscher Zafira zien we diverse stickers. Deze striping met Irmscher logo’s doet denken aan de geweldige striping op de Irmscher Opels in de jaren ’80. Tevens zijn de ‘Heli Star’ velgen zwart. Dat niet alleen, ze meten 20″, een flinke maat voor een busje. Niet alleen de nieuwe grotere wielen zorgen voor een betere wegligging.

Onderstel

Ook het onderstel doet een duit in het zakje. De auto is voorzien van een verlagingsset. Of het middels een schroefset is gedaan of verlagingsveren, wordt niet vermeld. Wel kunnen we op de foto’s zien dat de Irmscher Zafira er veel zin in heeft. Zelden zagen we persfoto’s waarbij een busje met volle snelheid door de bochten werd gejaagd.

Achterzijde

Aan de achterkant is te zien dat er wederom een stickerset is gemonteerd. Tevens staat er een dakspoiler fraai te wezen. Als laatste zijn er opzetstukken voor de achterbumper. Ook voor het interieur van de grote Opel zijn er de nodige opties mogelijk. In dit geval is d e Irmscher Zafira omgebouwd tot camper. Fraai detail: de Irmscher vakantiestoelen. Wat dat betreft is deze Irmscher Zafira Black Phantom de beste auto om volgend jaar naar de 24 uur van de Nürburgring te gaan.

Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend.