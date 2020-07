YES! YES! YES! Nieuwe Mitsubishi Outlander op komst

Eindelijk: er komt een eindelijk een nieuwe Mitsubishi Outlander aan!

Mitsubishi zit een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Nog niet zo heel erg lang geleden had het merk een enorme range aan modellen en uitvoeringen op basis daarvan. Je kon het qua segment niet zo gek bedenken, of Mitsubishi had er wel een model voor in de aanbieding.

Zware klappen

Zeker na de kredietcrisis tien jaar geleden heeft Mitsubishi een paar zware klappen opgelopen, waardoor de ontwikkeling voor veel opvolgers gestaakt werd. Ergo: enkele jaren stond er geen opvolger klaar voor auto’s als de Lancer en Galant.

De Gestaalde Perfectie

Dat wil niet zeggen dat er geen succesverhalen zijn voor het merk van ‘De Gestaalde Perfectie’. De Mitubishi Outlander PHEV is nog altijd de best verkochte plug-in hybride. Ondanks dat wij de auto zo sensueel vinden als een tube Kukident, voldoet de Outlander aan de vraag die het kopende publiek stelt. Ook wel lekker: wereldwijd kan Mitsubishi de auto goed slijten.

Nieuwe Mitsubishi Outlander

Mitsubishi heeft net de plannen voor de nabije toekomst bekendgemaakt. In de meeste gevallen gaat het om subtiele updates van de hudige modellen. De belangrijkste modellen is dat er een nieuwe Mitsubishi Outlander komt en wel heel erg snel. Hoezee!

CMF-C/D platform

Omdat Mitsubishi nu onderdeel is van de Renault-Nissan alliantie, staat de auto nu op het platform van de Nissan Rogue, die net vernieuwd is (afbeeling onder). Dit ‘CMF-C/D’-platform kennen wij van de Nissan Qashqai en de X-Trail. Maar ook de Renault Talisman, Nissan Pulsar en Samsung QM6 maken er gebruik van.

Succesvol model

De Mitsubishi Outlander is een van de succesvollere modellen geweest voor het Japanse merk. Het huidige model alweer de derde generatie. In Nederland maakte de Outlander door opmerkelijk succes in 2013 (9.432 stuks), 2014 (8.258 eenheden) en 2015 (9.432 exemplaren), dit vanwege gunstige bijtellingsvoorwaarden. Vorig jaar werden er iets meer dan 2.000 Outlanders verkocht in Nederland, dit jaar staat de teller iets over de 700 auto’s.

De nieuwe Outlander wordt verwacht aan het einde van 2020 of vroeg in 2021.

