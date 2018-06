Nooit meer smerig je auto in met deze douche

Avonturiers opgelet.

Zoals bekend zijn wij Nederlanders gek op overal de auto mee naartoe nemen. Dat kunnen ritjes in de binnenstad zijn, maar het kan ook een dagje naar het strand zijn. Of je mountainbike achterop zetten en lekker door de bossen crossen. Neem die laatste situatie: fietsen is keileuk. Vervolgens kom je terug bij je auto en zit je onder de modder die door je eigen zweet lekker plakkerig is geworden. Na uren fietsen wil je niks anders dan gewoon even jezelf schoonmaken voordat je alles door je leren bekleding smeert.

Dan kun je een watertank met douchekop meenemen en jezelf douchen. Maar zo’n tank is retezwaar, onpraktisch en je verspilt meer water dan je gebruikt. Dat kan eenvoudiger toch? Zo dacht het team achter Geyser Systems ook. Door gebruik te maken van een knijpspons in plaats van een douchekop heeft het systeem maar een gallon (zo’n 4 liter) water nodig en als je hem inplugt in je 12-volt aansluiting wordt het water nog verwarmd ook. Meer uitleg in dit filmpje:

Het team achter Geyser is momenteel nog bezig met geld ophalen via Kickstarter. Het klinkt als een goed systeem, dus het zeker leuk om in de gaten te houden.