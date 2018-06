5 weetjes over de nieuwe Audi RS6 Avant

Hij komt, hij komt..

In een stad als Dusseldorf is het een kunst om een Audi RS6 (C7) Avant niét tegen te komen. De Audi is ongelofelijk populair en dat heeft met een aantal factoren te maken. Hij is snel (560 of 605 pk), hij is praktisch, ruim en dankzij Quattro ook vriendelijk te rijden voor moeders. Bovendien is de concurrentie gering. In dit segment is eigenlijk alleen een Mercedes-AMG E63 Estate de tegenhanger. De nieuwe A6 Avant is inmiddels onder ons en dat betekent dat er ook weer een RS6 Avant gaat komen. Wat weten we eigenlijk over dit nieuwe model? We hadden al eens een korte vooruitblik, maar inmiddels is er wat meer info op de wandelgangen van het internet verschenen.

Weer enkel als station

Het staat vast dat de nieuwe RS6 er wederom alleen als Avant gaat komen. De RS6 met de V10 was de laatste die je ook als sedan kon krijgen. De verkopen van de limousine, zoals Audi het noemt, zijn verwaarloosbaar en niet interessant genoeg om een RS6 sedan in het gamma op te nemen. Wie toch een RS6 met kont wenst moet wachten op de nieuwe RS7 (Sportback).

De achtcilinder mag blijven

Zijn kleinere broertje, de RS4 Avant, heeft een biturbo V6 onder de kap. Heb geen angst voor de RS6, want we verwachten gewoon een lekkere V8 voor het topmodel. De S6 zal wel zijn achtcilinder moeten inleveren voor de zespitter. De V8 gaan we voor het eerst meemaken in de nieuwe RS7. Mogelijk komt het blok ook naar de nieuwe Bentley Continental V8.

Mogelijk hybride setup

Hoe Audi invulling gaat geven aan de V8 is koffiedik kijken. De mogelijkheid bestaat dat de Duitsers kiezen voor de Porsche Panamera S E-Hybrid-setup. Dit betekent een biturbo V8, gekoppeld aan een elektromotor voor extra koppel en vermogen. Dit zou betekenen dat de nieuwe RS6 meer dan 600 pk gaat krijgen. Een Performance-versie kan zomaar richting de 680 pk gaan.

Onthulling in 2019

De nieuwe RS6 Avant zal naar verwachting dit jaar zijn gezicht nog niet laten zien. Volgend jaar september is de Frankfurt Motor Show. De kans is groot dat Audi dit podium gebruikt voor de wereldpremière van de nieuwe RS6 Avant, maar dat blijft een gok.

Veel techniek van de toekomstige RS7

De onthulling van de RS6 Avant gaat dus nog wel even duren, maar we kunnen afkijken bij de Audi RS7. Mogelijk ziet de nieuwe RS7 het licht in oktober 2018, tijdens de autoshow van Parijs. Een optioneel sportdifferentieel, keramische schijven, een meer betrokken stuurgevoel. Alle zaken die naar de RS7 komen, kunnen we ook op de RS6 Avant verwachten.