Niet iedereen is blij met het nieuwe F1-logo

De F1 heeft een aanklacht ontvangen.

Vorig jaar maakte Liberty Media een gloednieuw logo voor de Formule 1 bekend. Strak en modern, zoals de huidige organisatie zich ook profileert. Inmiddels zijn we wel gewend geraakt aan het ontwerp, maar niet iedereen was (en is) blij met het logo.

Het Amerikaanse technologieconcern 3M heeft bij het Europese bureau voor intellectuele eigendommen (EUIPO) een aanklacht ingediend tegen de Formule 1. Volgens 3M lijkt het nieuwe logo van de F1 teveel op een ontwerp dat het bedrijf zelf gebruikt. Futuro is een merk van 3M en het logo van Futuro heeft behoorlijk wat overeenkomsten met het design van het huidige F1-logo. Haal de één weg in het F1-logo en het lijkt een regelrechte kopie van Futuro.

Hoe deze aanklacht zich gaat ontwikkelen is afwachten. Volgens The Telegraph kan het wel enkele maanden duren voordat de EUIPO met een uitspraak gaat komen. Tot die tijd kan er over gediscussieerd worden. Is de F1 een copycat, of moeten 3M en Futuro zich niet zo aanstellen?

Met dank aan Paul voor de tip!