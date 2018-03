Waan je miljonair met de officiële Lamborghini fiets

Minder warm, schakelt soepeler.

De persdagen van de Autosalon van Genève mogen misschien zijn afgelopen, de enorme vijver met opmerkelijke items zit nog altijd overvol. De producent van pikante Italiaanse sportwagens, en de Urus, heeft de handen namelijk ineengeslagen met het Canadese Cervelo Cycles, om een gelimiteerd aantal fietsen te produceren.

De fiets, genaamd Cervelo P5X Lamborghini Limited Edition, is een speciale uitvoering van de al bestaande P5X triathlon fiets. Het speciaaltje springt er echter uit door, verrassend genoeg, voor de dag te komen met een kenmerkend geel tintje, wat hier en daar weer onderbroken wordt door zwarte accenten. Hiervoor kun je je bedankjes kwijt bij het Automobili Lamborghini’s Centro Stile, die het boeltje hebben ingekleurd en voorzien hebben van de herkenbare Y-vormen.

Het is op zich geen vreemde zet, daar de coureurs van de Lamborghini Accademia alweer even rondfietsen op materiaal van Cervelo. De P5X Lamborghini Limited Edition is overigens wel degelijk een zeldzaam apparaat. In totaal worden er niet meer dan 25 geproduceerd. De fiets kost naar verluidt tenminste 20.000 dollar, ofwel een dikke 16.000 euro. Toch een koopje in vergelijking met die motor die ze ooit produceerden. Vind je dit nog te duur, dan kun je beter een kijkje nemen bij de concurrent.