Een elektrische auto volladen bij de snellader, wat kost dat met de huidige energieprijzen?

De energiecrisis van verleden jaar hebben we achter ons gelaten. Inmiddels zijn de prijzen gestabiliseerd en zijn die weer heel anders in vergelijking met 2022. Uiteindelijk is het altijd een momentopname. Aanbieders kunnen bijvoorbeeld per kwartaal aan de knoppen draaien, maar voor nu hoef je niet te verwachten dat de prijs weer met tientallen centen per kWh omhoog gaat schieten.

Wat kost snelladen?

Maar ja, wat kost snelladen nou eigenlijk? Waar tankstations met van die zuilen direct communiceren wat de prijs per liter is, sta je bij de laadpaal soms met vraagtekens boven je hoofd. Online is echter te achterhalen wat je kunt verwachten qua prijs per kWh. Toch goed om van tevoren te weten zodat je niet voor verrassingen komt te staan bij het opladen van een elektrische auto.

Snelladen in Nederland is super makkelijk. We zijn wast dat betreft gezegend met een mooie infrastructuur. Dat is in de landen om ons heen zeker niet overal zo goed geregeld. Aanbieders als Fastned, Shell Recharge, TotalEnergies en IONITY hebben een mooi netwerk. En vergeet ook zeker de Tesla Supercharger niet, waar je tegenwoordig ook gewoon met een elektrische auto van een ander merk kunt laden. Al levert dat nog steeds af en toe gefronste wenkbrauwen op onder de Tesla-rijders.

We ontleden de prijs van de grootste en bekendste aanbieders van snelladers in Nederland. We gaan voor de berekening uit van een elektrische auto met een accupakket van 50 kWh. Zo kun je ook meteen zien wat het nu onderling scheelt per aanbieder. Handig!

Fastned

Een aanbieder die er al vroeg bij was en inmiddels 10 jaar actief is ons land met het exploiteren van snelladers. Te herkennen aan de gele bogen met zonnepanelen op het dak, zodat je in elk geval altijd droog kunt laden. Betalen gaat via een laadpas, bij diverse stations kun je tegenwoordig ook met je pinpas betalen aan de hand van NFC. Dat laatste wil je uiteindelijk zien bij elke (snel)lader: dan is het gezeur met diverse pasjes ook verleden tijd.

Snelladen bij Fastned kost in Nederland €0.69 per kWh. Dit is het Standaard (Pay-as-you-go) tarief. Met abonnementen en dergelijke is het goedkoper. Voor 11,99 euro per maand krijg je 30% korting op het standaard tarief.

In elke rekenmethode gaan we er voor het gemak van uit dat de batterij helemaal leeg is en dat je deze 100% gaat opladen, de volle 50 kWh dus. In de praktijk zal dit nooit zo zijn. Snelladen doe je in de echte wereld tussen de 10% en 80%. Onze fictieve elektrische auto van 50 kWh volledig opladen kost bij Fastned €34,50.

Shell Recharge

De snelladers van het Shell Recharge netwerken kosten €0,65/kWh. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Fastned rekent Shell 0,35 eurocent transactiekosten per laadsessie. Daar zit dan wel weer een max aan van €7 per maand. De actuele laadtarieven zijn ook te raadplegen via de Shell Recharge-App.

De 50 kWh elektrische auto volledig opladen bij Shell Recharge kost daarmee €32,50 euro plus 0,35 eurocent transactiekosten. De snelladers van het bedrijf zijn niet alleen te vinden bij tankstations. Je kunt een Shell Recharge bijvoorbeeld ook tegenkomen bij de parkeerplaats van een bouwmarkt. Goed om te weten!

TotalEnergies

Bij TotalEnergies kijken ze niet naar concurrentie. Althans, die indruk krijg je als je naar de prijzen kijkt. Ze zijn een stuk duurder in vergelijking met de rest. TotalEnergies rekent €1,03 per kWh. Dat zou betekenen dat een laadbeurt met de 50 kWh EV neerkomt op €51,50. Een groot verschil in vergelijking met Fastned en Shell.

Er is nog iets bijzonders aan de hand met TotalEnergies. Op de snelladers communiceert het bedrijf een prijs exclusief BTW per kWh. Dat is 0,85 cent. Als je gaat snelladen is dit niet meteen duidelijk. Prima voor de zakelijke rijder, maar jij hebt als particulier niets te maken met een prijs ex BTW. Er staat een disclaimer bij dat de uiteindelijke prijs kan afwijken, juist ja. Heel duidelijk is het niet.

IONITY

Dan de razendsnelle Europese laders van IONITY. Het snellaadnetwerk is nooit de goedkoopste geweest en zal dit vermoedelijk nooit worden. Snelladen bij IONITY kots je €0,79 per kWh. Duurder dan Fastned en Shell, maar goedkoper dan TotalEnergies.

Met een IONITY passport abonnement kun je laden voor 0,59 cent per kWh. Daar staat dan wel weer een maandelijks bedrag van €11,99 per maand tegenover. De 50 kWh EV snelladen via het reguliere tarief kost €39,50 euro.

Tesla Supercharger

De Tesla Supercharger dan. De tarieven zijn te raadplegen in de app van het Amerikaanse merk. Deze zijn wel variabel. Er is dus geen keihard tarief te noemen. Wel delen we een aantal variabele tarieven met je. Let op: dit zijn tarieven voor als je géén Tesla hebt, maar wel wil laden bij de Supercharger.

We komen tarieven tegen van €0,39, €0,41 en €0,48 tegen. Pakken we daar het gemiddelde van en ronden we dit af naar boven kom je uit op €0,43 per kWh. Daarmee is Tesla verreweg de goedkoopste aanbieder van snelladen in Nederland. De 50 kWh EV volladen kost €21,50. Een scherpe prijs! Bij Tesla is het wel zaak dat je de app van het merk op je smartphone hebt staan. Dit is de manier waarop je kunt betalen bij de Supercharger.

Snelladen bij de supermarkt

Snelladers langs snelwegen en op strategische plekken is inmiddels heel normaal. De volgende stap is snelladen bij de supermarkt. Helemaal geen gek idee. Je gooit je mandje vol en bij terugkomst is de auto tientallen procenten geladen.

De uitrol van snelladers bij supermarkten is in volle gang. Informatie vinden over locaties en prijzen is echter nog niet heel gemakkelijk. In 2022 kondigde Albert Heijn alleen al in dat jaar 120 snelladers te installeren bij supermarkten. Echter, uitvogelen waar die snelladers staan is niet te doen. Op de website van Albert Heijn is geen filter in te stellen voor oplaadpunten. Terwijl bijvoorbeeld een OV-service of fotoservice wel tot de filters behoort.

Een andere grote supermarkt met snelladers is Jumbo. Idem dito als Albert Heijn, kun je in de online winkelvinder niet filteren op snelladers. En zelfs als je bij een supermarkt terecht komt om te snelladen is niet altijd even duidelijk wat het kost. We ondervonden dit zelf met een Jumbo snellader bij een supermarkt in Nieuwegein. We konden inderdaad snelladen, maar er was geen display om te vertellen wat dit ging kosten.

Lidl dan. Eigenlijk hetzelfde pak en laken. Men zegt met snelladers te komen, maar onduidelijk is waar precies en wat het dan zou moeten kosten. Sommige Lidls geven wel aan een lader voor elektrische auto te hebben, maar van tevoren is niet te zien of het een langzame lader of een snellader betreft. Kortom, er is nog heel veel onduidelijk over snelladen bij de supermarkten in Nederland.

Aanbieder Prijs per kWh Abonnement? Prijs per kWh icm abonnement Fastned €0,69 per kWh Ja, €11,99 p/m €0,48 per kWh Shell Recharge €0,65 per kWh Nee – TotalEnergies €1,03 per kWh Nee – IONITY €0,79 per kWh Ja €11,99 p/m €0,59 per kWh Tesla Supercharger €0,43* per kWh Ja €0,32* per kWh *Tesla werkt met variabele laadprijzen

Conclusie

Dit zijn de actuele prijzen van vijf bekende aanbieders van snelladers in Nederland. Tesla heeft momenteel de beste papieren in combinatie, gevolgd door Fastned en daarna Shell Recharge.

Uiteindelijk is het heel afhankelijk van je rijgedrag of je vaak bij een snellader komt of niet. De gemiddelde EV-rijder zal alleen tijdens een grotere autoreis of tijdens een vakantie gebruik maken van de snellader. Voor deze groep is een abonnement minder relevant. Het is in elk geval een stuk betaalbaarder in vergelijking met de energiecrisis van afgelopen winter. Met de stijgende benzineprijzen is elektrisch rijden dan steeds interessanter.