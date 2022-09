Noor reed bijna 300 km/u op 80-weg, moet 1,5 jaar de bak in

Iemand wilde de Ghost Rider uit gaan hangen, maar dat wordt keihard afgestraft in Noorwegen.

Wanneer voel je pas echt dat je leeft? Precies, als je met 300 km/u op een motorfiets door het verkeer raast. Het alleen wel de vraag hoe lang je nog voelt dat je leeft. Het is namelijk een vrij gevaarlijke hobby.

Ghost Rider

De bekendste notoire hardrijder is de legendarische Ghost Rider. Hij reed met ware doodsverachting door het verkeer met zijn Hayabusa. Zijn identiteit is altijd geheim gebleven, maar het is wel bekend dat het een Zweed was.

In de kraag gevat

Wat je misschien niet wist: in Noorwegen hebben ze hun eigen Ghost Rider. In tegenstelling tot de echte Ghost Rider is deze echter in de kraag gevat door de politie. Dit gebeurde al in mei vorig jaar. De politie had hem toen gesnapt terwijl hij veel te hard reed. Bij nader onderzoek bleek dit niet de eerste keer te zijn.

Videomateriaal

Dit vergde niet veel onderzoek, want de 31-jarige man had namelijk een videocamera bij. Daarop stond videomateriaal van een jaar, waarop te zien was dat de motorrijder consequent idioot hard reed.

292 km/u

Het toppunt was op 10 september 2020, toen hij 292 km/u op de klok had staan in een tunnel waar je 80 mag (zie onder). Op een andere video was te zien hoe hij met een gangetje van 234 km/u over een 60-weg reed. Dit alles deed hij met een BMW S1000 RR uit 2016.

56 overtredingen

De politie had dus genoeg belastend materiaal. De Noorse motorrijder werd aangeklaagd vanwege 56 (!) ernstige verkeersovertredingen. Let wel: dit waren de 56 ernstigste gevallen. Eigenlijk was dit nog maar een bloemlezing.

Celstraf

De man heeft inmiddels te horen gekregen wat zijn straf is en die is niet mals. Hij is door de Noorse rechtbank veroordeeld tot anderhalf jaar cel. Ook krijgt hij zijn rijbewijs nooit meer terug.

Hoger beroep

De best man ontkende zelf trouwens in alle toonaarden dat hij de bestuurder was in de video’s. Hij zou de motor uitgeleend hebben aan kameraden. Op de videobeelden is inderdaad niet te zien wie er op de motor zit, maar toch kon hij de rechter niet overtuigen. Als het aan zijn advocaat ligt gaan ze nog wel in hoger beroep.