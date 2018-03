Zelfrijdende Uber eist leven 49-jarige vrouw

R.I.P.

Dat fabrikanten nog een hoop te leren op het gebied van autonoom rijden, komt vandaag maar weer op tragische wijze in beeld. Een autonome wagen uit de vloot van taxibedrijf Uber zorgde in Tempe, Arizona, waarschijnlijk voor het eerste dodelijke ongeval met een overstekende voetganger. De omgeving was de afgelopen maanden het toneel van talloze autonome Ubers.

Het ongeval van vannacht is het resultaat van een onduidelijk bijeenraapsel van oorzaken. De zelfsturende Uber werkte niet naar behoren, daar het remsysteem van de betrokken bolide faalde te stoppen voor de 49-jarige overstekende vrouw. Echter zat er iemand achter het stuur om alles in goede banen te leiden, maar ook deze persoon bleek niet in staat om tijdig in te grijpen. Daarbij stak de vrouw, die in het ziekenhuis bezweek aan haar verwondingen, over op een plaats waar geen zebrapad aanwezig was.

Naar aanleiding van het tragische ongeval heeft Uber laten weten tijdelijk te stoppen met het testen van haar autonome auto’s. Uber verleent haar volledige assistentie in het onderzoek van de lokale politie.

Naast de politie opent ook de National Transportation Safety Board (NTSB) een onderzoek naar het ongeval. Dit geeft de ernst van de situatie buitengewoon goed weer, aangezien de NTSB zich amper bezighoudt met incidenten op openbare wegen. Ecther houden zij de ontwikkelingen rondom autonome auto’s nauw in de gaten, met name omdat de techniek nog in de babyschoenen staat.

De NTSB hield zich in het verleden overigens ook bezig met het fatale ongeluk, waarbij een Tesla met Autopilot tegen een oplegger aanreed. Hierbij kwam destijds alleen de inzittende van de auto te overlijden. (Bron: Bloomberg)