In deze auto kun je smakelijke pizza’s bakken

Geen vieze, natte kleffe deegplaten, maar gewoon smakelijke pizza’s.

Niets is zo lekker als een een lekkere snack onderweg. Zo ondervond ondergetekende na het bezoeken van een concert van The Doobie Brothers (met Michael McDonald!) én The Eagles. Na een hele avond luisteren naar mannen die nét geen luier dragen ontwikkel je toch een beetje trek.

Helaas staan er overal rijen bij alle kraampjes, waardoor je het maar even overslaat. Hoe chill is het dan dat je even een hapje onderweg zelf kunt maken en smikkelen?

Lexus GX Monogram concept

Nou, deze Lexus GX kan je daarin voorzien. Dat is een model dat de importeur hier zelf niet levert. Dus normaal gesproken laten we de special editions van zo’n auto aan je voorbijgaan, maar niet deze. Dit is namelijk de Lexus GX Monogram concept en het is de meest briljante auto die je vandaag gaat zien. Sowieso, jij krijgt ook al zin in de lunch als je ziet wat er hier mogelijk is.

Monogram is een fabrikant van keukenproducten. Net als Lexus opereren ze in het hogere segment van de markt. ‘Premium’ is dan de vaak gebezigde term. Zo zit er een koelkastje in om je drankjes koel te houden en voldoende ruimte om alle benodigdheden op te ruimen.

Pizza’s bakken!

Maar het hoogtepunt zie je in de ‘bagageruimte’. We zetten dat ’tussen haakjes’ omdat wer niet echt meer ruimte is voor bagage. Het gehele compartiment bestaat nu uit kastjes, afglegruimte, uitklapbare meubelen en … een heteluchtoven!!!!

Voor mensen die niet weten wat een heteluchtoven is: dat is een soort airfryer, maar dan kunnen dingen ook smakelijk eruit komen zonder dat ál het vocht eruit is. In deze oven kun je dan gemakkelijk een paar pizza’s bakken terwijl je kunt bespreken of Joe Walsh een betere gitarist is dan Tom Johnston.

De Lexus GX Monogram concept maakt dit weekend zijn debuut op de Food & Wine Classic-evenement in Aspen, Colorado. Kortom, dit is de perfecte auto als je net 4 uur hebt genoten van de betere Rollatorrock van de afgelopen 50 jaar.