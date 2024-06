Zuid-Hollandse villa is perfect voor de autoliefhebber

Genoeg ruimte om een autocollectie aan huis te beginnen.

Auto’s verzamelen is toch een droom van vele liefhebbers. Vaak zijn twee zaken het probleem in het volle Nederland. Namelijk het hebben van de centen én het hebben van ruimte. Zeker in de Randstad is het niet eenvoudig om een autocollectie aan huis te beginnen, maar bij deze woning in Alphen aan den Rijn kun je meteen beginnen.

Dit vrijstaande huis staat op Funda te koop voor 2,35 miljoen euro. Het huis zelf is niet zo heel bijzonder gezien het prijskaartje. Het mooie zit hem in het perceel met een oppervlakte van 1.455 vierkante meter. Op het perceel staat een enorme schuur. Aan de buitenkant misschien niet zo heel fraai om naar te kijken, maar kan jou het schelen. Het gaat hier om de binnenkant!

De huidige bewoner laat zien waar zijn hart ligt. Namelijk bij auto’s! Dat kunnen we alleen maar mooi vinden. In de enorme schuur kun je met gemak een dozijn auto’s kwijt. In de ruimte staat een Audi, Porsche en twee Ferrari’s geparkeerd.

De raspaardjes spelen een belangrijk rol, zo te zien. Het Ferrari-logo prijkt als decoratie in de schuur en er zijn ook twee canvassen te vinden van de auto’s. Al is de 458 Spider op de foto ingewisseld voor een F8. Prima upgrade natuurlijk.

Autocollectie aan huis

De grote schuur bevat designverlichting, vloerverwarming en en 2-koloms autohefbrug zodat je zelfstandig banden kunt wisselen of zelfs (klein) onderhoud in huis kunt uitvoeren.

Naast de schuur zit er ook nog een garage vast aan de woning. Dit is een beetje krap naar binnen rijden, maar binnen is meer ruimte. Grote moderne auto’s ga je niet naar binnen kunnen rijden. Een minder brede auto zoals in dit geval een Porsche Boxster is geen probleem.

Voor 2,35 miljoen euro of een goed bod is het optrekje in Alphen aan den Rijn de jouwe. Meer foto’s van de woning kun je koekeloeren op Funda.

Met dank aan Diederik voor de tip!