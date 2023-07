Deze Ferrari 296 GTS is een absoluut kunstwerk

En dat alles voor de schappelijke prijs van 13.995 euro, wat natuurlijk wel het addertje onder het gras onthult bij deze Ferrari 296 GTS door Amalgam.

Het is ondergetekende eindelijk gelukt! Na een tijdje zoeken is het gelukt om een schaalmodel te vinden dat identiek is aan mijn Volkswagen Golf GTI. Rood, vijfdeurs, schuifdak én zilveren velgen en dat alles voor twee tientjes. Toch altijd leuk om je eigen auto in een kleinere schaal vereeuwigd te zien.

Amalgam

Maar eigenlijk klopt ‘ie net niet helemaal. De velgen zijn een inch te klein en staan niet ver genoeg naar buiten, de koplampen zijn niet getint en de kentekenplaat is niet die van mijzelf. Oh ja, en hij is schaal 1:43, wat op zich klopt, maar wel wat klein is. Als ik een betere replica van mijn auto had gewild, had ik even bij Amalgam moeten aankloppen. Die kunnen namelijk -meestal in schaal 1:8- een perfecte replica van je auto maken. Al moet je daarvoor wel diep in de buidel tasten en dat is vaak enkel de moeite waard voor duurdere auto’s. Er is een grote kans dat een miniatuur van Amalgam een drievoud kost van wat mijn Golf kostte…

Amalgam Ferrari 296 GTS

Amalgam kan dus jouw auto tot in detail namaken, maar ze doen soms ook een wat algemener model wat in een ware oplage gemaakt wordt. Zo presenteert het merk nu de officiële versie van de Ferrari 296 GTS. De dakloze versie van de Ferrari 296, die stiekem mooier is dan de GTB. Het schaalmodel is in al zijn pracht gefotografeerd in het rood met zilveren velgen en een zilveren streep, onderdeel van het Assetto Fiorano lichtgewicht-pakket. Al zal je dat gewichtsverschil iets minder merken bij dit 57 centimeter lange model.

Openen

Nou is het kunnen openen van de deuren en het dak geen unicum voor schaalmodellen -dat kunnen kleinere auto’s van een tientje ook- maar bij de Ferrari 296 GTS door Amalgam biedt het wel een mooie blik in het interieur. Alle details kloppen, van de koolstofvezel inleggen tot het display voor de passagiers (al zit er niet écht een werkend schermpje in, een gemiste kans wellicht). Op foto’s als deze kun je iemand makkelijk voorhouden dat je naar een echte 296 zit te kijken.

Prijs

We hadden de prijs al gespoilerd in de intro: 13.995 euro. Voor een Ferrari 296 GTB niet veel, maar voor een schaalmodel wel aardig exorbitant. Voor dat geld koop je niet zoals de Amalgam Purosangue een nieuwe Kia Picanto, maar wel een tweedehands Golf R uit 2010. Maar dan heb je wel een hele gave replica.