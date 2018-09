Officieel: Ferrari Monza SP1 en SP2!

Geniale machines.

Vanochtend kregen we de Ferrari Monza SP1 en SP2 al te zien, dankzij een ondeugend individu dat gisteravond aanwezig was bij een besloten evenement van de Italianen. Inmiddels is het de beurt aan de rest van de wereld om eindelijk kennis te maken met de nieuwste creaties uit Maranello.

En kennis maken zullen we zeker. We kijken namelijk naar een tweetal verrukkelijke bolides, dat door het leven gaat als de Monza SP1 en de Monza SP2. Het onderlinge verschil is simpel aan te duiden; waar de SP1 enkel plaats heeft voor de bestuurder, heeft de eigenaar van de SP2 ruimte voor een gelukkige. De bolides zijn in zekere zin gebaseerd op de gruwelijk snelle 812 Superfast, maar genieten een totaal ander uiterlijk. Het design is volgens Ferrari in beide gevallen geïnspireerd door iconische modellen, zoals de 750 Monza, de 860 Monza en de 166 MM uit 1948.

De barchetta’s zijn vrijwel volledig gemaakt van het favoriete lichtgewicht materiaal van autofabrikanten: koolstofvezel. Omdat Ferrari zowel voor het plaatwerk als de binnenzijde carbon heeft gebruikt, wegen de auto’s dusdanig weinig dat ze de beste power-to-weight ratio hebben. De SP1 weegt droog 1.500 kg, zijn tweezits broeder is slechts 20 kg zwaarder. Dankzij de 810 pk sterke 6,5-liter V12 in het vooronder van de bolides, mogen ze zich de titel toe-eigenen.

De prestaties liegen er niet om. In beide gevallen sprinten de bolides in 2,9 seconden naar de 100 km/u. Nul naar 200 km/u duurt slechts 7,9 seconden. De topsnelheid wordt niet specifiek benoemd, maar het is duidelijk dat de wagens harder dan 300 km/u kunnen rijden.

Dan nog een aantal interessante weetje over de Monza SP1 en SP2. Naast het feit dat de bolides een gigantische motorkap hebben, bestaande uit praktische de gehele voorkant, bezitten ze eveneens omhoogslaande deuren. Daarnaast beschikken ze over een zogenaamd “Virtual Wind Shield” en krijgen de eigenaren van de SP1 en SP2 er een speciaal kostuum bij.

Het is momenteel niet bekend hoeveel de Ferrari Monza SP1 en SP2 moeten kosten. Daarnaast heeft Ferrari eveneens niet bekendgemaakt hoeveel exemplaren er precies gemaakt zullen worden.