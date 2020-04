Porsche 911 Exclusive Design Edition moet geld opleveren

Wat zou er uiteindelijk voor de Porsche 911 Exclusive Design Edition betaald gaan worden?

Porsche en speciaaltjes. Er zijn er zo verschrikkelijk veel van en vaak komen ze er nog mee weg ook. Een knipoog naar het verleden, een geweldige samenstelling of gewoon de exclusiviteit. Van de 911 (991) bestaan ook tal van speciale varianten, waaronder de Porsche 911 Exclusive Design Edition.

Voluit heet dit model de Porsche 911 Targa 4S Exclusive Design Edition. De Duitse autofabrikant onthulde deze variant in 2016. Er kwamen slechts een handjevol naar Nederland. Op Bring A Trailer is nu een occasion opgedoken met slechts 5.000 mijl (8.000 km) op de teller. De 4S levert 420 pk en 500 Nm koppel uit een geblazen 3.0 boxer zescilinder. Geen handbak, maar een degelijke PDK voor deze auto.

De Exclusive Design Edition is op een aantal punten eenvoudig te herkennen. Zo komt de Targa in Etna Blue, wat weer een verwijzing is naar de 356B. Dit model van Porsche was in 1960 en in 1961 met deze kleur te krijgen. De 991.2 heeft de typische striping en die prachtige 20-inch RS-style velgen. Verder heeft de Porsche het sportuitlaatsysteem en SportDesign spiegelkappen. Het zijn slechts enkele kenmerken.

De eerste eigenaar nam de auto in 2017 in ontvangst. Een dealer in Monterey, California was verantwoordelijk voor het leveren van de Porsche. Vervolgens wisselde de gelimiteerde Porker in oktober 2019 van eigenaar. Blijkbaar is deze persoon de 991.2 nu al zat, want de vierwieler is te koop.

Het hoogste bod tot nu toe ligt op 115.000 dollar. In Nederland bedroeg de nieuwprijs van deze Porsche 911 Exclusive Design Edition een heftige €206.400. De online veiling loopt nog tot en met vrijdag.