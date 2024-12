Van dit V12 snoepje zijn er maar 4 in Nederland

Een zeldzame roadster met een V12, wat wil je nog meer?

Het is nu niet echt het seizoen om een cabrio te kopen, of misschien ook juist wel. Wie weet kun je een goed deal krijgen. We hebben in ieder geval een hele gave roadster gevonden op Marktplaats, die we jullie niet willen onthouden.

Het betreft een cabrio met een heuse V12. Dat is natuurlijk een geweldige combinatie, die je maar in weinig auto’s tegenkomt. Op dit specifieke model is het ook niet standaard. V8 Vantage Roadster zijn er genoeg te vinden, maar het gaat hier om de zeldzame V12 Vantage Roadster.

Om precies te zijn betreft het de V12 Vantage S Roadster, die nóg zeldzamer is. Deze versie heeft 573 pk in plaats van 517 pk en dat is niet de enige upgrade. De V12 Vantage S heeft ook de nieuwere zeventraps Sportshift III-automaat en carbon-keramische remmen.

Geoefende spotters kunnen de S-variant herkennen aan de grille. De V12 Vantage S is verder te herkennen aan het zwarte gedeelte tussen de achterlichten, maar dat is op deze kleur bijna niet te zien. Het is natuurlijk wel duidelijk dat deze auto een V12 onder de kap heeft, dankzij de luchtrooster op de motorkap.

Om even aan te geven hoe zeldzaam deze auto echt is: er staan maar vier V12 Vantage S Roadster op kenteken, en maar negen V12 Vantage Roadsters in totaal. De samenstelling van dit exemplaar is helaas een beetje saai, maar veel keuze heb je niet: dit is de enige die momenteel te koop staat in Nederland.

Wat deze auto wel heeft is een hele lage kilometerstand. We begrijpen niet hoe je de verleiding kunt weerstaan, maar sinds 2018 is er slechts 4.446 km op gezet. En nu staat ‘ie dus op Marktplaats, waar er €179.000 voor gevraagd wordt.