Jon Olsson’s nieuwste creatie is geïnspireerd door Enzo Knol

Na een ritje in de auto van Enzo Knol wist Jon Olsson het zeker: er moest een dikke Lamborghini Urus komen.

We begonnen ons bijna af te vragen of het nog wel goed ging met Jon Olsson, want hij had al een tijdje geen auto meer verbouwd. Maar gelukkig: hij is het tunen nog niet zat. Onlangs liet hij alvast renders zien van een nieuw RS6-project en nu heeft hij een Urus onder handen genomen.

Wat wel leuk is: de projecten van Jon Olsson hebben vaak een Nederlands tintje. Zo werden zijn Wraith, G-Klasse en Phantom omgebouwd in Nederland. En zijn RS6 is afgefikt in Nederland. Deze Urus is voor zover wij weten nog niet in Nederland geweest, maar… hij is wel geïnspireerd door Enzo Knol.

In juni was Jon namelijk in Nederland en toen maakt hij een proefritje in de Mansory Urus van Enzo Knol. Dat beviel zo goed dat hij inmiddels ook een Urus met een widebody heeft gekocht. Alleen dan niet met een bodykit van Mansory, maar van 1016 Indrustries.

De widebody zat er dus al op, maar Jon Olsson kon het niet laten om nog het een en ander te customizen. De Urus is nu dus voorzien van een camouflagewrap (hét handelsmerk van Olsson) en bijzondere aerodisc velgen. Zoals je ziet is de auto ook flink verlaagd.

De Urus is ook motorisch flink onder handen genomen, want in plaats van een schamele 650 pk levert de Urus nu 1.019 pk. Daarvoor moet er wel E85 door de benzine gemengd worden. Een idioot luide uitlaat mag uiteraard ook niet ontbreken.

Het is nu wachten tot Jon de auto weer verkoopt. Dat zal waarschijnlijk geen jaren duren, Jon kennende. Wie weet komt de auto dan alsnog naar Nederland, want dat zou niet de eerste keer zijn.

Foto: Chri Koch