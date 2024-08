Wie gaat er dan een goede auto voor Max Verstappen bouwen?

Leegloop bij Red Bull Racing! Na topontwerper Adrian Newey gaat ook sportief directeur Jonathan Wheatley weg.

De één na de andere grote naam lijkt de deur bij Red Bull achter zich dicht te trekken. Topontwerper Adrian Newey is weg en na dit seizoen vertrekt ook sportief directeur Jonathan Wheatley bij het team van Max Verstappen.

Wheatley is sinds 2006 al onderdeel van Red Bull Racing. Hij was eerst teammanager en sinds 2018 is hij sportief directeur. Voor die tijd was hij (hoofd)monteur bij Benetton en Renault. Veel ervaring dus die de deur uitloopt.

Leegloop Red Bull

Het lijkt dus een echte leegloop te worden bij Red Bull. Waar Newey nog in verband wordt gebracht met Ferrari, Honda en Mercedes is het voor Wheatley al klip en klaar waar hij naar toe gaat. Hij wordt de teambaas van het Audi Formule 1 team. Een ambitie die hij bij Red Bull Racing niet kon waarmaken, Christian Horner weet niet van wijken, zelfs niet bij een schandaaltje meer of minder.

Jos the Boss

Dan blijkt papa Jos Verstappen toch nog niet zo gek als iedereen denkt. Hier in de comments, en overal eigenlijk, wordt regelmatig gezegd dat hij maar wat wauwelt en vooral onrust stookt. Maar hier heeft Jos toch wel een puntje te pakken.

Na de eerste race in Bahrein gaf de vader van Max al aan te vrezen dat het team uit elkaar ging vallen. Na het vertrek van Newey herhaalde hij nog eens te vrezen voor leegloop bij Red Bull. Nou, het lijkt erop dat hij hier toch wel gelijk begint te krijgen.

“Geweldig team”

Geinig om te lezen is dat de Wheatley zelf vorig jaar in een interview met de Telegraaf nog wist te melden dat de stabiliteit binnen Red Bull Racing geweldig is.

De stabiliteit binnen het team is geweldig. Christian Horner, Adrian Newey en ik zitten al zolang samen aan de pitmuur. We hebben een arbeidsethos gecreëerd binnen het team dat uniek is, en typisch Red Bull. We passen goed op onze mensen en hebben de vrijheid om ons werk te doen. Er is geen sprake van micromanagement. Jonathan Wheatley in gelukkigere tijden tegenover de T.

Op dit moment blijft Horner dus alleen achter aan de pitmuur. Nou ja misschien met Helmut Marko, maar die is ie ook liever kwijt dan rijk. Wie wel mag blijven is Sergio Perez. Benieuwd of Max inmiddels een extra kopje koffie gaat drinken bij bijvoorbeeld Toto.