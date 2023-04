Subtiel dikke diesel beuker is episch!

Met deze subtiel dikke diesel beuker uit Japan knal je zo naar de wintersport.

Crossovers zijn er in alle soorten en maten. Sommigen noemen we zelfs (al is het onterecht) een SUV’s. Ze zijn super-populair, dus logisch dat er bedrijven zijn die zorgen dat jouw dikke crossover nog dikker, unieker en gaver wordt.

In de meeste gevallen zijn het de topuitvoeringen die men aanpakt. G-Klasses, Range Rovers en natuurlijk die veel te dikke Brabus GLS900 die begrensd is op 330 km/u. Daarom is het wel zo verfrissend dat het Japanse 3D Design eens niet het dikste model aanpakt met de grootste V8. Voor vandaag hebben ze een keurige BMW X3 (G01) van na de facelift (LCI) met een dieselmotor onder de kap. Ja joh, er zijn nog bedrijven die dingen doen met satansap.

Bodykit

Bij 3D Design hebben beheersen ze de kunst om de modificaties subtiel aan te brengen bij een BMW. In veel gevallen zie je bij een gemodificeerde auto precies wat er allemaal anders is. Als je toch veranderingen aanbrengt, kun je het toch beter op laten vallen toch? Bij 3D Design doen ze het tegenovergestelde, enkele subtiele upgrades die moeten zorgen voor iets dikkere uitstraling, zo ook bij deze subtiel dikke diesel beuker!

Dat doen ze middels een hoop koolstofvezel. Met name de splitter vinden we eigenlijk heel erg wonderlijk. De locatie waar de kans het grootst is dat je ‘m beschadigd is namelijk onder de voorbumper, en dan juist daar gebruiken ze het dure goedje. Aan de achterkant is er ook carbon en dat is wat ons betreft een vooruitgang. M Sport-pakketjes en dit zijn M Light-modellen hebben vaak achterbumpers met veel zwart plastic. Dan is carbon toch veel mooier. Om die twee te verbinden zijn er sideskirts. Oh, en er is een subtiele dakspoiler bovenop aangebracht door de Japanners.

Een andere grote verbetering, betreft de uitlaten. Moderne auto’s hebben vaak de mafste uitlaten en de X4 M40d kan er ook wat van. Op de foto’s nog enigszins geinig, maar als je erachter rijdt zie je gewoon het originele pijpje als een proppenschieter zitten. In dit geval heeft de X4 M40d van 3D Design een vier dikke pijpen in het RVS. Kijk, dat staat al wat frisser.

Extra vermogen voor subtiel dikke diesel beuker

V oor een betere wegligging kun je kiezen tussen een schroefset of verlagingsveren. Tevens zijn er – uiteraard – nieuwe wielen. Ze meten 21″ Aan de linkerkant zijn ze zwart, aan de rechterkant zijn ze zilver. Doe ons de zilveren maar. Tenslotte is er nog de motor.

Die is middels een BOOSTER-kit iets opgewaardeerd, maar wil ruim binnen de marges. Er komt ongeveer 35 tot 45 pk bij, waardoor je uitkomt op 375 tot 385 pk. Qua koppel krijg e ongeveer 50 tot 60 Nm erbij, dus in totaal 750 tot 760 Nm. Meer dan voldoende dus.

Je kunt alle spulletjes per direct bestellen om er een subtiel dikke diesel beuker van te maken. Als je een minder dikke diesel hebt, dan kun je ook bij de 3D Design terecht, zolang je maar een M Sport-uitvoering hebt gekozen.

