GP Spanje 2022: tijden en wat je moet weten

Alles wat je moet weten over de GP Spanje 2022 voor de vrijmibo.

De GP van Spanje zal voor ons Nederlanders altijd een bijzondere race zijn. In 2016 won de toen 18 jarige Max – Joo Hee Joo Hoo Joo ****** Hooo – Verstappen zijn eerste Formule 1-race. Stiekem zijn de GP’s van Spanje op het Circuit Barcelona-Catelunya vrij saai. Daar komen we zo eventjes op terug.

De GP van Spanje is wel een uitstekende graadmeter voor de rest van het seizoen. In veel gevallen gebruikt men deze race om de upgrades door te voeren. Bij Red Bull hebben ze de GP van Imola gebruikt, voor Ferrari gaat dit een belangrijke race worden. Zij nemen namelijk grote updates mee.

Bij Mercedes nemen ze nóg grotere updates mee. Ferrari en Red Bull zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd, dus als de update niet goed uitpakt kan Ferrari altijd terug naar het huidige pakket. Voor Mercedes wordt het echt een do-or-die weekend. Als ze dit weekend geen aansluiting kunnen vinden met de top, wordt het dit seizoen een beetje aanmodderen.

Agenda GP Spanje 2022

Voordat we de GP van Spanje 2022 met je doornemen, hebben we eerst de agenda voor je:

Vrijdag 20 mei

14:00 – 15:00 | Eerste vrije training

17:00 – 18:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 21 mei

13:00 – 14:00 | Derde vrije training

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

Zondag 22 mei

15:00 – 16:00 | Race

GP Spanje 2022

Het is dat we tegenwoordig de GP van Emilio Romagna ertussen hebben zitten, maar vroeger was de GP van Spanje altijd de eerste race in Europa van het seizoen. Vandaar ook de updates die met de vrachtwagens gebracht kunnen worden. Ook hebben de teams dan iets meer begrip van hun auto’s.

De eerste GP van Spanje werd in 1913 gereden op het circuit van Guadarrama. De eerste officiële FIA Formule 1 Grand Prix werd in 1951 gehouden (op het circuit van Pedralbes). Van 1967 tot 1981 werd de GP van Spanje elk jaar gehouden. In de meeste gevallen op Jarama, maar af en toe ook op Montjuïc. Eind jaren ’80 was Jerez de la Frontera het circuit en sinds 1991 rijdt men op Circuit Barcelona-Catalunya.

Het circuit: Circuit Barcelona-Catalunya

Op deze baan houden de teams al sinds jaar en dag de wintertests. Het hoeft dan ook geen betoog dat de teams en coureurs Barcelona-Catalunya op hun duimpje kennen. De baan is relatief smal. De bochten zijn relatief snel (op sector 3 na) Dit zorgt ervoor dat er weinig inhaalmogelijkheden zijn.

Het laatste gedeelte is dan vrij langzaam. Houd hier dan ook goed de sectortijden in de gaten. De teams die het hier goed doen, doen het bijna altijd goed in Monaco. Het is voor de coureurs belangrijk om de setup goed te hebben en vooral een topronde te rijden in de kwalificaties. Inhalen is bijna onmogelijk, dus een goede startpositie is het halve werk.

GP Spanje: resultaten van 2021

Ter lering en vermaak kijken we even naar de resultaten van vorig jaar. Wel is het zaak om in het achterhoofd te houden dat de nieuwe auto’s minder snel zijn (met name de Mercedessen!).

Hoe ging de kwalificatie van de GP van Spanje 2021?

Het was bijzonder spannend tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Uiteindelijk was het wéér de Brit die pole pakte met een tijd van 1:16.741. Max was 0,036 langzamer. Lees hier het kwalificatieverslag van de GP van Spanje 2021.

Wie reed de snelste ronde tijdens de GP van Spanje 2021?

Lewis Hamilton was sneller in de kwalificatie én uiteindelijk in de race. Max reed de meeste ronden aan de leiding, maar Hamilton wisselde aan het einde voor verse banden om zo Verstappen alsnog in te halen. Iets dat lukte. Met nog een paar ronden te gaan gaat Max naar binnen voor vers, zacht rubber. Zijn tijd: 1:18.149. Dat is tevens het ronderecord.

Hoe zag het podium eruit na de GP van Spanje 2021?

Dat was een klassieker: de HAM VER BOT. Dankzij een uitgekiende strategie kon Lewis Hamilton de race winnen. Verstappen vocht voor wat ‘ie waard was, maar kwam niet verder dan P2 plus de snelste ronde. Bottas en zijn prachtige bips werden derde. Lees hier het complete raceverslag van de Grand Prix van Spanje 2021.

Wat je moet weten over de GP van Spanje 2022

Waarschijnlijk gaan je collega’s het tijdens de vrijdagmiddagborrel hebben over de race. Dan is het handig om de volgende dingen te weten. Kun je de collegae dat uitleggen.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Spanje 2022?

De hardste van de drie compounds. Dat betekent C1 (hard), C2 (medium) en C3 (soft). Dat is goed nieuws voor Ferrari, dat iets beter uit de verf komt op de hardere banden. Er wordt later dan normaal gereden op de baan. Dat betekent dus een hele hoge temperatuur. In combinatie met de stroefheid van de baan, is het logisch dat de hardere meegenomen worden.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Spanje 2022?

Het is lekker weer in Spanje. De kans op neerslag is nihil. De temperatuur is maximaal 26 graden op vrijdag en zaterdag. Zondag wordt het zelfs 27. De wind kan wel en dingetje zijn. Telkens als er gereden moet worden, is het windkracht 3-4.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Spanje 2022?

Statistisch gezien zal Verstappen uitvallen of de race winnen. Iets anders heeft hij nog niet gedaan dit jaar. In principe lijkt het de kant van Ferrari op te vallen. Het is een baan waarbij het chassis belangrijker is dan de topsnelheid. Ook passen de hardere banden beter bij Ferrari. Ook heeft Ferrari flink wat updates meegenomen. Carlos Sainz zal ongetwijfeld uit zijn op eerherstel bij zijn thuis Grand Prix en Charles Leclerc zal maar wat graag de voorsprong vergroten.

Dat gezegd hebbende, Verstappen is sowieso een podiumkandidaat. Onder druk lijkt Red Bull betere keuzes te maken qua strategie en pitstops, dus met een klein beetje geluk kan het zo de andere kant opvallen. Vlak Mercedes ook niet helemaal uit. Als hun update goed uitpakt, kunnen ze iets qua achterstand inlopen.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Spanje 2022?

Die zeggen dat Verstappen gaat winnen (46,51%). Leclerc staat nummer twee met 42,55%. De rest van de kansen gaat naar Sainz en Pérez, met underdogs Russell en Hamilton.

Waar kan ik de GP van Spanje 2022 bekijken?

Er zijn meerdere manieren om de race te volgen. We nemen de opties uiteraard met je door.

ViaPlay

De meest populaire manier om de race te volgen is Viaplay. Logisch, ze zenden de trainingen, kwalificatie en race live uit. Daarnaast zijn er voldoende voor- en nabeschouwingen. Qua presentatie is het iets minder jolig en smeuïg dan Ziggo vorig jaar, maar er is wel een beetje kennis en kunde bijgekomen. Die nieuwe presentatoren zijn even wennen, maar zijn meer informatief dan heel vermakelijk. Een abonnementje kost je 9,99 per maand.

F1TV

Het kan zijn dat je geen zin hebt om speciaal voor de F1 een ViaPlay-abbonement te nemen. Er staat verder ook nog niet heel veel bijzonders op. F1TV kost je 65 euro per jaar en dan kun je alles volgen. Niet alleen de F1-races, maar ook het voorprogramma.

Streams

Je kunt ook het wereldwijde web op, op zoek naar gratis streams. We hebben hier een overzichtje. Houd er wel rekening mee dat deze streams niet legaal zijn. Daarnaast is de kwaliteit matig en moet je geluk hebben dat je de taal kunt verstaan. Maar hey, het is ‘gratis’.

Grand Prix Radio

GP Radio is handig voor meerdere dingen. In eerste instantie is het heel handig als je toevallig de race niet kunt zien. Vanuit de auto is het ideaal om ernaar te luisteren. Ook handig is dat je via hun app het commentator kunt ‘sliden’ met het beeld dat je ergens anders vandaan tovert. Dan kun je gewoon naar Olav Mol luisteren (en Jack Plooij, die krijg je er ook bij).

VPN

Zoals je ziet, een race kijken is of niet legaal of je moet ervoor betalen. Het is net het echte leven. Maar er is wel degelijk een manier. Er zijn genoeg landen die de race gewoon legaal uitzenden. Met een VPN kun je vanuit dat betreffende inloggen en de race zien.

Tip: Elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

Voorspelling Autoblog redactie GP Spanje 2022

Er is extreem veel wijsheid op de redactie. De GP van Miami bijvoorbeeld, die eindigde precies zoals @wouter had voorspeld. Dat is bijna eng goed te noemen. Ook Michael en Jaap zaten er niet ver vanaf. Voor de komende race is dit hun voorspelling:

Michael

Sainz Leclerc Verstappen

De nummer twee rijder moet altijd een keertje winnen. Ik gok dat het een keertje meezit voor Carlos. Leuk voor hem dat het in zijn eigen land gebeurt, ik neem er alvast een drankje op.



Voor het kampioenschap zou het natuurlijk mooi zijn dat Max nog wat afknibbelt van de voorsprong van Charles. Maar ik denk dat het een Ferrari weekend wordt en geen Red Bull weekend. Ik zet dus in op Sainz, Leclerc en Verstappen pas op drie. Michael,

Wouter

Verstapen Leclerc Sainz

Een baan die ze goed kennen, maar heel veel maakt dat tegenwoordig niet meer uit. Dankzij de briljante simulatoren kunnen ze ieder circuit al heel aardig leren kennen. Mercedes deed het hier goed, maar resultaten uit het verleden…. ….. hoewel. De Redbull is op dit moment de snelste van het veld. Perez rijdt niet echt een deuk in een pakje boter, dus Max pakt hem. De Ferrari’s vullen het podium op. Wouter,

Jaap

Leclerc Sainz Verstappen

Van Miami naar Barcelona, het klinkt als een logisch vliegtuigticket van een jetset type. Beide steden zijn bruisende metropolen waar je je goed kan vermaken. Doch tussen F1 races, ga je een groter contrast bijna niet vinden. Van een splinternieuw stratencircuit, gaan we naar een van de meest conventionele circuits van de kalender. Hoewel er ‘pas’ sinds de vroege jaren ’90 F1 gereden wordt op het circuit de Catalunya, kennen de meeste teams en coureurs de baan op hun duimpje vanwege het testwerk wat er vaak gedaan wordt.



Dit wordt in die zin dus ook een belangrijke race voor Mercedes, dat in de eerste wintertest nog de snelste tijd pakte op het circuit. Ik denk dan ook dat Mercedes wel eens zou kunnen verrassen, maar verwacht niet dat ze ook gaan winnen. Na de zege van Max in Miami, gaat Leclerc nu dan toch weer eens met de eer strijken. Carlos Sainz wordt voor eigen publiek netjes tweede en Verstappen moet het dit keer doen met P3. Jaap,

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie en de race.