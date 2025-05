Elon Musk wordt in z’n hemd gezet door BYD-verkoopcijfers

De Europese verkoopcijfers van april spreken het verhaal van Elon Musk keihard tegen.

‘Doorlopen, niks aan de hand’. Dat was een beetje de boodschap van Elon Musk in een interview eerder deze week. Volgens hem zijn de verkopen van Tesla gewoon goed. En Europa? Tsja, dat is even een moeilijke markt, waar alle merken hetzelfde probleem hebben.

Intussen vertellen de feiten een heel ander verhaal. In vergelijking met Tesla hebben andere merken aanzienlijk minder moeite om EV’s te slijten in Europa. En nu heeft Tesla ook haar nummer één-positie in Europa uit handen moeten geven.

Uit cijfers van JATO Dynamics blijkt dat vorige maand niet langer Tesla de nummer één was, maar BYD. Op mondiaal niveau was Tesla vorig jaar al ingehaald door BYD, maar zijn de Chinezen ook voor het eerst de grootste in Europa. Qua EV’s bedoelen we dan. Er werden in april 7.231 BYD’s geregistreerd, tegen 7.165 Tesla’s.

“Dit is een keerpunt voor de Europese automarkt,” zegt JATO-analyst Felip Munoz. “Vooral wanneer je bedenkt dat Tesla jarenlang de Europese markt heeft geleid, terwijl BYD pas eind 2022 is begonnen in Noorwegen en Nederland.” BYD is inderdaad razendsnel opgekomen in Europa, nog sneller dan Tesla destijds.

Voor de context ook nog even goed om te kijken hoe de EV-markt het überhaupt doet in Europa. Nou, best goed. De verkopen van elektrische auto’s stegen afgelopen maand met 28%. In deze stijgende markt kelderde Tesla met 49%. Zoals we al eerder concludeerden: Elon zat dus gewoon glashard te liegen in het interview.

De analist van JATO noemde Nederland al even, maar wat is de positie van BYD in ons land eigenlijk? Hier hebben ze nog zeker geen dominante positie. Tot nu toe hebben ze dit jaar 1.028 auto’s verkocht, waar Tesla er 3.825 verkocht. Terwijl de Tesla-verkopen meer dan gehalveerd zijn ten opzichte van vorig jaar.

