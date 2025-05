De Volvo XC70 is terug!

Boomers, wacht nog even met het pakken van een tissue.

Zo’n station die alles kon, vies mocht worden en ook nog eens enorm veel zooi kon meenemen. De Volvo XC70. Menig Hollander heeft herinneringen aan deze auto. Of je het model nu gehad of gezien hebt, het was een vrij iconisch model voor het Zweedse automerk.

Volvo heeft besloten om de naam XC70 af te stoffen. Maar wacht nog even met het pakken van een tissue om tranen te vegen. Het is geen station, maar een middelgrote SUV gebouwd op het gloednieuwe SMA-platform. Iets groter dan de XC60, maar niet zo’n joekel als de XC90.

Dat is toch wat minder. Daarmee doet Volvo wat zoveel andere merken al eerder hebben gedaan. Het hergebruiken van een iconische naam, maar dan toegepast op een andere carrosserievorm.

De officiële onthulling laat nog op zich wachten. Maar Volvo maakt ons alvast lekker met serieus interessant nieuws over de aandrijflijn. De nieuwe Volvo XC70 wordt een zogenaamde extended-range plug-in hybride. Het is voor het eerst dat de Zweedse autobouwer deze naam gebruikt voor een model.

PHEV met 200 km elektrische actieradius

Wat het betekent? Nou, dat je in theorie een elektrische actieradius krijgt van maar liefst 200 kilometer. Inmiddels is dik 100 km gemeengoed voor een moderne plug-in hybride in 2025. Volvo wil dubbel zo ver gaan. En dan is er ook nog een benzinemotor voor de overige kilometers.

Volvo wil nog niet zeggen hoe ze deze range voor elkaar krijgen. Details over hoe groot de batterij is en welke benzinemotor wordt gekoppeld aan het geheel volgt in een later stadium.

De compleet nieuwe Volvo XC70 is voorlopig exclusief bedoeld voor de Chinese markt, waar de vraag naar dit soort hybrides enorm is. Andere markten, waaronder Europa, worden mogelijk later bediend. Zou toch leuk zijn als het model hier weer op de markt wordt gebracht. Al is het alleen maar voor de nostalgie.