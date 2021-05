Nu te bestellen, de Audi Q4 e-tron 50 Quattro - Autoblog.nl

Het nieuwe topmodel van de Audi Q4 e-tron, de 50 Quattro heeft niet 1, maar 2 elektromotoren en die leveren in totaal 299 pk. En het leuke is, hij is per direct te bestellen!

Nog niet zo lang geleden lanceerde Audi de Q4 e-tron. Het kleine broertje van de al bekende e-tron staat qua grootte onder de Q5, maar dat zegt de naam eigenlijk al. Tot vandaag was deze auto alleen te bestellen met de aanduiding ’35’ en ’40’, maar daar is dus verandering ingekomen. Want voor de Real Big Spender is er nu dus de ’50’.

En aangezien een normaal mens echt niet meer weet wat die getallen inhouden, gaan we dat hieronder een beetje proberen te duiden.

Twee elektromotoren

De nieuwe e-tron 50 Quattro heeft dus twee van die zoemende krachtbronnen gemonteerd gegregen. Eentje op de vooras en eentje op die aan de achterkant. Bij normaal gebruik is deze Audi een 100% achterwielaandrijver, maar als je extra power wil, komt de voorkant je helpen.

Geef je de Q4 e-tron 50 Quattro vól op zijn falie, dan stuwen de 299 pk’s hem binnen 6,2 seconden naar de 100. Bij 180 is de koek op. Niet omdat hij niet meer zou kunnen, maar omdat Audi dat niet wil.

Actieradius

Met een volgeladen accu, die een capaciteit heeft van 82 kWh, kom je in het gunstigste geval 481 kilometer ver. Mocht je dan leeg zijn en bij een snellader staan, de Audi Q4 e-tron 50 Quattro kan laden met 125 kW per uur. Dat betekent dat je er in 10 minuten 130 kilometer bij kan laden. En de ervaring leert dat dit meestal meer dan genoeg is om thuis te komen.

Wat kost al dit moois?

Tja. Hij is niet goedkoop. Maar dat hoort ook niet bij de topversie. Aan de andere kant, er zijn tal van duurdere elektrowaggies te scoren.

Voor de Audi Q4 e-tron 50 Quattro betaal je minimaal 64.815 euro. Maar dan krijg je hem wel geleverd als ‘Launch edition Advanced’. Dat pakket omvat onder meer Matrix LED-koplampen, sportstoelen, de Audi Virtual cockpit en MMI navigatie plus.

Geef je iets meer uit, om precies te zijn 67,500 euro, dan krijg je de ‘Launch edition advanced plus’. En die plus zegt het al, meer goodies. Onder meer met een panoramadak, parkeerhulp plus, een achteruitrijcamera en adaptieve cruise control.

Bestel hem nu!

En ontvang hem in juli. Dan wordt de Audi Q4 e-tron 50 Quattro namelijk geleverd. Wil je alvast kijken of je hem een beetje naar jouw smaak kunt aankleden, dan kun je los in de configurator van Audi.