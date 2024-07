Helaas: Audi kapt met cabrio’s

Op zoek naar een nieuwe cabrio? Dan hoef je niet meer bij Audi aan te kloppen.

Audi is de naamgeving aan het omgooien, wat betekent dat de nieuwe A4 nu A5 heet. Terwijl de A5 natuurlijk altijd een coupé c.q. cabrio was. Dat is eventjes verwarrend, maar natuurlijk geen reden om de A5 coupé en cabrio meteen uit productie te halen. Toch…?

Helaas is dat wel het geval: het is over en uit voor de Audi A5 Coupé en Cabrio. De Coupé was al langer niet meer leverbaar in Nederland, maar nu is ook de A5 Cabrio niet meer te bestellen. Audi bevestigt tegenover Motor1 dat de productie gestopt is.

Dit betekent dat Audi nu geen coupés EN geen cabrio’s meer bouwt. De Audi TT en Audi R8 zijn immers ook recent uit productie gegaan. En een Audi A3 Cabrio was er ook al niet meer sinds de huidige generatie.

Op een opvolger van de A5 hoeven we ook niet te rekenen. Er is geen enkele aanwijzing dat Audi daar mee bezig is. Wel is er gehint naar opvolgers van de TT en de R8, maar als die er ooit komen is de kans heel groot dat het alleen coupés zijn. En dan mag je nog van geluk spreken dat het geen cross-overs worden.

Het zou dus zomaar kunnen dat de A5 Cabrio de allerlaatste cabrio was van Audi. En coupés gaan er op korte termijn ook niet komen. Gelukkig houden BMW en Mercedes de coupé en cabrio nog in leven. Bij BMW kun je nog altijd terecht voor de 2, 4 en 8 Serie, terwijl Mercedes zelfs een vers aanbod tweedeurs modellen heeft met de nieuwe CLE, SL en AMG GT.

Via: Motor1