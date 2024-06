Heet! De nieuwe Fiat Panda is hier

De Fiat Panda leeft voort, in Grande vorm.

Driewerf hoera, het iconische model uit Italië voor de gewone man blijft behouden. We hebben het natuurlijk over de Fiat Panda, een model dat @michaelras niet vreemd is. Ideaal als private leasert voor erbij? Het zal ongetwijfeld als een gigantische auto ogen naast een eerste generatie Panda.

Fiat sorteert in elk geval voor op de kritiek door de auto Grande Panda te noemen. Ja we hebben toch gezegd dat ‘ie groot is? De Italiaanse autofabrikant heeft duidelijk voor een retrosaus gekozen. Dat hebben ze leuk afgekeken bij Hyundai. De lampen doen bijvoorbeeld een beetje denken aan de IONIQ 5. Zelf zegt Fiat dat het uiterlijk is geïnspireerd op de Panda uit de jaren 80. Een leuke verwijzing naar de Panda 4×4 is bijvoorbeeld het feit dat de letters Panda uitgeschreven op de portieren.

Elektrisch of hybride

De nieuwe Fiat Grande Panda staat op het multi-energieplatform van Stellantis. Dat betekent dat de auto aangeboden gaat worden met zowel verbrandingsmotoren als met batterijen. Het zogenaamde STLA Smart-platform is gericht op betaalbare auto’s binnen de Stellantis-groep. Een goede concurrent dus voor de Renault 5, deze nieuwe Panda.

Fiat gaat de Grande Panda groots aanbieden. Het merk heeft markten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika voor ogen. Fiat positioneert de auto in het B-segment, met een lengte van nog geen vier meter is het een compact model. Er is plaats voor vijf inzittenden aan boord van de Italiaan.

Nieuwe modellenfamilie

De Fiat Granda Panda is het eerste model binnen de nieuwe modellenfamilie van het Italiaanse merk. Tot 2027 is Fiat van plan ieder jaar een nieuw model binnen deze familie te onthullen.

Voor nu is het een uiterlijke onthulling van de Fiat Grande Panda. Meer informatie met betrekking tot beschikbare motoren en marktlanceringen horen we in een later stadium. Een richtprijs is helaas ook nog niet bekend.