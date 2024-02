Is dit de nieuwe Fiat Panda…?!

Het lijkt erop dat de aaibaarheidsfactor van de nieuwe Fiat Panda een stuk minder wordt.

De Fiat Panda is altijd een bijzonder sympathiek karretje geweest. Betaalbaar, functioneel, maar wel met een bepaalde charme. Dat gold eigenlijk voor alle generaties van de Panda. Maar gaat dit ook gelden voor de nieuwe?

Als je het nog niet wist: er is een nieuwe Panda op komst, en daar komt ook een volledig elektrische versie van. Dit belooft een interessante auto te worden, want dit wordt een broertje van de Citroën ë-C3. Dit is het eerste model op het Smart Car-platform van Stellantis, en daarmee is het een van de goedkoopste EV’s van dit moment.

Het aantrekkelijke prijskaartje van de Citroën, gecombineerd met het charmante design van de Panda, dat klinkt als een goed recept. Helaas lijkt dat tweede op een deceptie uit te lopen. Er zijn namelijk patentplaatjes opgedoken, die hoogstwaarschijnlijk de nieuwe Panda laten zien.

Nu ziet een auto er op patentafbeeldingen altijd een beetje lullig uit, maar we hadden toch gehoopt op iets leukers. Alles wat de Panda charmant maakte is eigenlijk verdwenen. In plaats daarvan zien we een generiek design, wat ook van een willekeurig Aziatisch merk had kunnen zijn. Het enige wat de auto nog een beetje karakter geeft zijn de achterlichten.

Qua formaat wordt de nieuwe Panda ook wat minder schattig. In plaats van stadsautootje wordt het namelijk een B-segment cross-over. Nu is een Panda die hoger op zijn pootjes staat natuurlijk historisch verantwoord, maar deze nieuwe Panda krijgt waarschijnlijk geen vierwielaandrijving.

Even los van het design: de nieuwe Panda belooft prijstechnisch wel interessant te worden. De elektrische Panda zal waarschijnlijk ongeveer even duur worden als de ë-C3, dus reken op zo’n 25 mille. Daarmee zou de elektrische Panda goedkoper zijn dan de instapversie van de 500e, terwijl je veel meer ruimte en range krijgt.

Voor de liefhebbers van het huidige model is er overigens goed nieuws: de nieuwe Panda is niet bedoeld als vervanger van de huidige. Fiat is van plan om de auto’s naast elkaar te laten bestaan, net als de 500 en de 500e. Hoewel de huidige generatie al 13 in jaar meedraait, mag deze nog minstens tot 2026 blijven.

Bron: Automotive News Europe