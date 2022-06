“Nyck de Vries is een kansloze pannenkoek”

Zo dan. Een Nederlandse coureur had duidelijk nog een appeltje te schillen met Nyck de Vries en noemt hem een kansloze pannenkoek.

Nyck de Vries klopt nadrukkelijker dan ooit op de deur van de Formule 1. Al enkele jaren schurkt de in Sneek geboren coureur tegen de hoogste klasse van de autosport aan, nadat hij enkele jaren geleden Formule 2 kampioen werd. Sindsdien is Nyck ook Formule E kampioen geworden en heeft hij wintertests gedaan voor Mercedes. Onlangs mocht hij dan daadwerkelijk een vrije training rijden voor Williams, het team waar hij het ‘hardst’ aan gelinkt wordt.

Het scenario van twee Nederlanders in de F1, dat zich voor het laatst voordeed toen boezemvrienden Doornbos en Albers reden, lijkt zo steeds realistischer. Doch een Nederlandse coureur die gisteren aanschoof bij Race Cafe, heeft daar duidelijk geen zin in. Frans Verschuur, decennialang een bekend gezicht in Zandvoort en omstreken, heeft namelijk geen hoge pet op van Nyck. Wat heet, de man ging gisteren voor een soort kneiterharde afrekening op nationale TV:

Hij is voor mij een kansloze pannenkoek. Formule 2-kampioen worden na drie jaar, poeh poeh, dat waren wij ook nog wel geworden. In de Formule E vallen er acht jongens uit en dan wordt hij kampioen. Frans Verschuur, door Nyck ook wel aangeduid als Frans Verzuur

Maar niet alleen van Nycks racende vermogens is Frans niet onder de indruk. Ook als mens is Nyck volgens de vader van Sheila geen topper:

Weet je wat nog erger is, de arrogantie van die gozer. Frans Verschuur, vindt dat bescheidenheid de mens siert

Pwoaaaah. Tell us how you really feel. Wat Nyck Frans ooit heeft aangedaan weten we niet. We hopen eigenlijk maar dat het echt heel erg is, om dit nog enigszins te rechtvaardigen. Ben jij ook wel eens iemand tegengekomen in je leven die je wel kan schieten? Laat het weten, in de comments!