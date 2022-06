PHEV met halftarief voor 20K – Autoblog Advies

De occasion markt voor een PHEV met halftarief is erg klein. Maar als je 20 ruggen te besteden hebt, zijn er wel degelijk opties.

Paul is de trotse eigenaar van een Audi S4. Een tijdje geleden is Paul voor zichzelf begonnen. Met succes, want twee jaar later kon hij het zich veroorloven om een Audi S4 van de B6-generatie te kopen als youngtimer. Niet zo duur qua aanschaf, maar wel qua kosten. Aangezien Paul niet zoveel rijdt, maakt het niet uit. Nu heeft zijn vrouw de auto vaak nodig. In plaats van af en toe een langere rit, zijn het dan heel veel korte ritten. En een atmosferische V8 met AWD loopt dan niet op zijn zuinigst.

Daarbij wil hij de S4 nog netjes houden. De S4 heeft slechts 80.000 km erop staan en Paul wil dat niet te hoog op laten lopen. Dus er moet een extra auto kopen. Dan wel eentje die alles kan. De auto komt naast de S4 en niet zozeer in de plaats van. Paul wil sowieso een PHEV met halftarief. Thuis kan hij laden en zijn vrouw kan op kantoor laden. Ideaal dus.

De auto moet familievriendelijk zijn: Paul en zijn vrouw hebben twee kinderen. Het hoeft niet zozeer de vakantie auto te zijn, de S4 Avant is daarvoor nog uitstekend geschikt.

De wensen en eisen voor een PHEV met half tarief zijn als volgt:

Huidige auto Audi S4 Avant 4.2 quattro Pro Line Koop / lease Koop Budget € 20.000 Jaarkilometrage 20 tot 25k per jaar Brandstofvoorkeur PHEV met minder dan 50 gram CO2 Reden aanschaf Audi wordt wel heel erg duur Gezinssamenstelling Vrouw, twee kinderen Voorkeursmodellen BMW 330e No-go merken modellen Kleine krappe auto’s. Oh, en kom niet met diesels aan. Het is 2022.

Aandachtspunten PHEV met halftarief

Moet je dit nu wel willen? Uiteraard hebben we zo een aantal gegadigden voor je uitgezocht. We moeten immers iets doen in de tijd van hoofdredacteur @michaelras. Echter, stel je zelf de vraag voor die hij ons ook voorstelt”: moet je dit wel willen?”

Ten eerste, dat PHEV halftarief is geldig tot 2024. Je hebt er dus in totaal 18 maanden profijt van. Dat is 18x de helft. PHEV’s zijn erg zwaar, dus het is niet de helft van de benzineversie. Zoveel ga je dus ook niet besparen.

Ten tweede: accudegradatie. Elektrisch rijden is geweldig, maar leven met een accu kent zo zijn uitdagingen. Zeker in een vroege PHEV. De range wás al niet denderend en dat wordt er met de jaren en afgelegde kilometers alleen maar minder op.

Ten derde: waarom geen EV? In het budget kun je kiezen uit diverse PHEV’s, maar er zijn ook voldoende fatsoenlijke elektrische auto’s. Met een e-Golf, Leaf of B Klasse Electric Drive kun je sowieso meer kilometers maken dan puur elektrische met PHEV. Ok, je bent verder enorm beperkt, ze zijn alsnog heel erg duur én echt leuke auto’s zitten er niet tussen. Oh ja, we beantwoorden zo onze eigen vraag.

Volkswagen Passat GTE Connected Business (B8/Typ 3G)

€ 19.850

2016

125.000 km

In veel opzichten kun je gewoon geen verkeerde keuze maken met zo’n Volkswagen Passat. Het interieur is zeer keurig verzorgd en het exterieur toont totaal niet verouderd. Logisch, want het is nog altijd het huidige model! De aandrijflijn is niet bijzonder prettig, dat is inherent aan de PHEV. Wel heb je voldoende vermogen, meer dan voldoende koppel en is het daadwerkelijk mogelijk heel zuinig te rijden. De Passat rijdt typisch Duits: comfortabel, maar niet zweverig.

Ook niet heel erg inspiratievol: je gaat niet een blokje om rijden om het blokje om rijden. Het land staat vol met dit type Volkswagen. Ook prettig: er zijn heel veel dealers en specialisten die ermee overweg kunnen. Niet een spannende auto, wel een heel keurige. Sedans zijn aanzienlijk gunstiger geprijsd dan de stationwagons. Dus als je meer uitrusting en minder kilometers wil voor het geld, ga voor de sedan.

BMW 330e High Executive (F30)

€ 19.850

2016

160.000 km

In tegenstelling tot de Passat is de BMW 330e aanzienlijk leuker om te rijden. Dat ligt niet alleen aan de achterwielaandrijving, maar eigenlijk aan alles. De besturing is directer, de motor is krachtiger en feller, de automaat is prettiger en het onderstel is sportiever afgesteld. Zo leuk als een 330i stuurt het absoluut niet en het is ook niet een beuker als een BMW 330d. Maar deze BMW 3 Serie is wel een auto waarbij je vrij weinig concessies doet als het ook een beetje leuk moet zijn. Waar gaat het dan mis?

Het is niet de beste familieauto. Achterin is de 3 Serie vrij krap en de bagageruimte is ook wat kleiner dan de niet al te grote standaardkofferbak. De 330e is er alleen als sedan. Ook heb je in het budget niet de keuze uit de mooiste exemplaren. Dus niet de meest luxe uitvoering, niet zoveel opties en redelijk wat kilometers. Maar ja, dan rijd je wel BMW én een PHEV met halftarief. Nieuw kon je er volgens de NEDC 39 kilometer elektrisch mee rijden. Als daar de helft van overblijft op asfalt ben je spekkoper.

Mercedes-Benz C350e Avantgarde (W205)

€ 18.750

2015

190.000 km

In principe komt de Mercedes-Benz C-Klasse overeen met de BMW. Uitstekende prestaties, achterwielaandrijving en een premium badge. Sterker nog, qua rijden is het niet eens een wereld van verschil. Oh ja, en een PHEV met halftarief. Qua design en interieur is dat wel het geval. De BMW is understated, de Mercedes-Benz is net wat flamboyanter. Erg ruim is de C350e niet, maar gelukkig is er nu wel de optie voor een stationwagon.

De prestaties zijn echt puik te noemen, met bijna 280 pk aan systeemvermogen en 600 nm (!) Aan systeemkoppel. Er zijn wel een paar nadelen. Die accu is niet denderend. Nieuw was 20 kilometer elektrisch rijden al lastig, en met bijna 2 ton aan ervaring is daar 7 jaar later niet bijster veel van over. Maar ja, hij ziet er wel mooi uit.

Mitsubishi Outlander PHEV Business

€ 19.950

2013

60.000 km

Och gut, een Mitsubishi Outlander PHEV. Het is toch verschrikkelijk? Ja, in principe wel. De Outlander is een topsporter. Als in: je kon er mee belasting ontwijken als een malle. En dat kan nog steeds met het halftarief. De aandrijflijn van deze Mitsubishi is stiekem niet zo extreem slecht. De lethargische viercilinder dient als aggregaat. Geen automaat, geen transmissie. Gewoon een ‘prise-direct’. Dat is wel vernuftig. En voor de rest? Tja, het is geen knappe auto. Ga sowieso voor de facelift-versie. Die heeft een fraaier interieur, betere prestaties en kan verder op een accu rijden.

Ook is de Outlander verrassend efficiënt op lage snelheden. Op hoge snelheden is het een drama. Dan moet die astmatische vierpitter 1.850 kilogram een trieste aandoende symbiose van Japans plastic, nikkel en metaal voortslepen. Dan is het verbruik overigens ook ineens bizar hoog. Maar als je rustig aan doet, valt er wat voor te zeggen. Betrouwbaar ook.

Kia Optima Hybrid ExecutiveLine (TF)

€ 15.395

2013

115.000 km

De laatste optie die prima past als je zoekt naar een PHEV met halftarief, is een Kia Optima. Deze auto wordt geregeld vergeten. Als je er zo naar kijkt, begrijp je niet direct waarom. Deze Kia is namelijk een bovengemiddeld knappe auto om te zien. Een meer dan keurige D-segmenter. Dan gaan we door met het interieur. Dat is namelijk bijna goed genoeg. In vergelijking met de Mitsubishi is het beter, maar het is zeker niet op Volkswagen of BMW niveau. Maar om eerlijk te zien, het is niet dat hem je erom laat staan. De tijden van de Kia Clarus liggen inmiddels ver achter ons.

Ze zijn er als stationwagon, maar wij konden enkel sedans vinden in het budget. Qua prestaties is het meer Outlander dan BMW. Echt snel is de Optima PHEV niet, alhoewel je in absolute termen niets te kort komt. Qua actieradius, op de accu haal je nieuw 54 km volgens de NEDC. Tuurlijk, die je ga je never-nooit-niet halen. Maar 20-25 km moet anno 2022 nog wel lukken. Dus in principe sluit de Optima het beste aan bij de wensen en eisen. Benieuwd welke redenen men bedenkt om een Duitser te kopen.

YOLO: Ford Focus ST (DYB)

€ 19.950

2017

60.000 km

Auto’s zijn duur en de prijzen van gebruikte auto’s zijn ook fors. Waarom zo’n moeilijk grote PHEV met halftarief, terwijl je waarschijnlijk wellicht minder elektrisch gaat rijden dan je denkt? Een PHEV blijft een ouderwets concept. De PHEV’s van 7-10 jaar geleden zijn net als 7-10 jaar oude laptops bruikbaar, maar al lang niet meer top-of-line. Kies daarom een Ford Focus ST. Ze zijn verrassend ruim.

Elke rit is een pleziertje. Natuurlijk, bijzonder zuinig is die niet, maar wat denk je dat een C350e verbruikt als de accu leeg is? Precies. Daarbij is de rappe Ford relatief licht, dus over twee jaar valt de motorrijtuigenbelasting heel erg mee. Voor 20 mille vind je keurige exemplaren van na de facelift. Zelfs een stationwagon-versie is mogelijk!

Doe eens raar: Lynk & Co 01 (CX11)

€ 550 per maand

Het duurde even voordat het belletje ging rinkelen. Maar als je een uitstekende PHEV zoekt, waaarom geen Lynk & Co. Daar kun je namelijk alles mee doen voor 550 euro. Dan zit de verzekering en motorrijtuigenbelasting bij inbegrepen. Dan staat er altijd een nieuwe auto voor de deur. Volgens de ervaringsdeskundige – wedeorm onze hoofdredacteur – is de auto veel fijner dan een Mazda CX-5. En elke nieuwe auto is volgens hem veel fijner dan een gebruikte. Check hier zijn hele Lynk & Co 01-betoog.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!