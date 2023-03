Alonso krijgt TOCH P3 terug van de FIA: BREEK!

Alonso krijgt TOCH zijn P3 terug. Wat een rollercoaster voor de Alonso-apostelen!

Het is de sensatie van het prille F1-seizoen 2023: Fernando Alonso. De man uit Oviedo rijdt al sinds 2001 mee en heeft zelfs nog tegen Jos Verstappen gereden. In 2023 is Alonso de enige niet Red Bull-coureur die het podium heeft weten te behalen.

En daar komen we uit op de uitslag van vandaag. De GP van Saudi-Arabië 2023 was een emotionele rollercoaster voor de Alonso-adept. Bij de start stond zijn Aston Martin ietsje te veel naar links. Dat is niet conform het reglement. Ergo: Alonso kreeg een tijdstraf van 5 seconden. Deze moest hij incasseren tijdens de pitstop. Dat deed hij tijdens de safety car. Heel even was er onduidelijkheid of dat wel mocht.

Geen probleem

Uiteindelijk bleek dat geen probleem te zijn. Wat wel een probleem was: het team hield zich schijnbaar niet aan de vijf seconden penalty. Alonso werd hiervan op de hoogte gesteld en reed de sinaasappels uit zijn boxershort. Hij wist het gat met zijn naaste belager – George Russell – te vergroten tot iets meer dan 5 seconden.

Uiteindelijk bleek dat de auto te vroeg werd aangeraakt door de persoon die de auto omhoog haalde. Je mag de auto met de jack (niet Plooij) niet alleen niet optillen, maar niet eens aanraken met de trolley. Dat gebeurde wel, waarvoor Alonso een tijdstraf van 10 seconden kreeg. Daarmee werd Russell derde en de Spanjaard vierde.

Alonso krijgt TOCH P3 terug

Maar wat blijkt: de FIA heeft de straf teruggedraaid! Om met de Jeugd van Tegenwoordig te spreken: Watskebeurt? Nou, het team uit Silverstone was het niet eens met de straf en heeft protest aangetekend. Aston Martin Racing had niet alleen protest, maar ook videomateriaal waaruit onomstotelijk werd aangetoond dat de straf juist werd uitgevoerd. De FIA heeft het bekeken en Aston Martin gelijk gegeven.

action, Jeddah Corniche Circuit, GP2302a, F1, GP, Saudi Arabia Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, leads Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Dit betekent dat Russell weer vierde is en Alonso zijn 100e podiumpositie in zijn carrière terugheeft. Ach ja, het levert een mooi verhaal op voor later als Alonso (die dan vast nog F1-coureur is) het aan zijn kleinkinderen kan vertellen. Goedenacht allen en tot morgen, op Autoblog!

