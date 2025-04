Koop geen uit Amerika geïmporteerde auto!

Die importauto’s uit Amerika kunnen namelijk zo maar eens levensgevaarlijk zijn. Dat zit zo…

Misschien heb jij ze ook al wel zien rijden op de snelweg. Trailers vol met beschadigde en in elkaar gereden luxe auto’s. BMW’s, Volvo’s, Audi’s en Mercedessen bijvoorbeeld. Allemaal op weg naar Oost-Europa om daar weer “gemaakt” te worden.

Nu blijkt dat hier een levendige handel achter zit. Levensgevaarlijke in Amerika total loss verklaarde auto’s worden opgekocht, op de boot naar onder andere Rotterdam geladen en vervolgens op transport naar Oost-Europa gezet.

Daar worden ze vervolgens opgelapt, niet zelden oppervlakkig en cosmetisch, via malafide bedrijven voorzien van een Duits Tüv keurmerk en zo weer de Europese markt op gepompt. De verkoper beweert uiteraard dat het schadevrije of grondig herstelde auto’s zijn.

Criminele bende opgerold

Levensgevaarlijk natuurlijk en bovendien illegaal. Gelukkig lezen we in de Telegraaf dat er deze week in Europa bij meer dan 200 van deze boeven huiszoekingen zijn geweest. In onder andere ons land, Portugal, Bulgarije, Estland, Duitsland, Hongarije, Letland, Litouwen, Roemenië en Spanje stond de popo voor de deur.

Bij deze actie zijn tien verdachten gearresteerd, waaronder een Litouwer die wordt gezien als leider van de misdaadorganisatie. Het Europees Openbaar Ministerie (OEM) leidde het onderzoek vanuit Berlijn en Vilnius (Litouwen).

Modus operandi

Hoe ging het rapaille te werk? Het gaat om auto’s die door Noord-Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen als rijp voor de sloop geclassificeerd zijn. Na zware ongelukken zijn die total loss en worden ze op veilingsites aangeboden.

Het gespuis koopt ze daar op voor een prikkie en via fictieve bedrijven en valse facturen gaan de wrakken naar Europa waar ze via de havens van onder andere Rotterdam en Antwerpen de EU binnen komen.

Over land gaan ze in het geval van deze organisatie naar Litouwen waar ze in werkplaatsen worden opgelapt. Ze zien er weer als nieuw uit en kunnen via malafide keuringen onder valse voorwendselen worden verkocht. Ontbrekende airbags en andere veiligheidsproblemen zijn dan geen uitzondering.

Importauto’s uit Amerika gouden business

De verkoop in Duitsland werd verzorgd door dealers die onderdeel zijn van de criminele organisatie. Het EOM geeft aan dat er alleen al in Litouwen zelf 16.500 auto’s verkocht zijn op deze manier. Die verkoop vertegenwoordigt een waarde van 144 miljoen euro.

In deze zaak is voor 26,5 miljoen euro aan beslaglegging op bankrekeningen gedaan, 116 auto’s zijn voor nu in beslag genomen en onroerend goed, grond en bedrijfsaandelen ter waarde van 5,1 miljoen euro is in beslag genomen.

Hoe voorkom je dat je zo’n wrak koopt?

Let dus op als je een mooie luxe occasion ziet met rode knipperlichten achter en een linke buitenspiegel die niet verkleind. Dit zijn meestal de eerste signalen om op te letten. Het betreft hier hoogstwaarschijnlijk Amerikaanse import.

Wees ook alert bij auto’s die hier niet geleverd zijn (denk aan bijvoorbeeld de Mercedes-Benz GLS 550 etc.) of auto’s met afwijkende specs (BMW 328i xDrive zonder M-bumpers en beige leer bv).

Twijfel je? Zoek bijvoorbeeld via een partij als Carfax met het chassisnummer naar de historie van je auto en onderzoek op die manier of er een luchtje zit aan de occasion die je op het oog hebt. Of koop gewoon geen importauto’s uit Amerika zijn…

Met dank aan @martijngizmo voor de foto’s!