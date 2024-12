Occasionkopers willen eindelijk een automaat in plaats van een handbak

Een automaat is voor het eerst populairder dan de handbak op Marktplaats.

Het is al 10 december, dus we beginnen langzamerhand in de periode van de eindejaarsoverzichten te komen. Marktplaats is er vroeg bij en deelt nu de cijfers en trends van het jaar 2024. Ga er maar eens even goed voor zitten.

Automaat vs. handbak

Een belangrijke verandering ten opzichte van voorgaande jaren is dat de handbak niet langer de populairste transmissie is. Het was natuurlijk een kwestie van tijd, maar dit jaar zijn er voor het eerst meer occasions met automaat bekeken dan met handbak. Volgens Maaike Veeling van Marktplaats is het aannemelijk dat de stijgende populariteit van hybrides en elektrische auto’s hieraan heeft bijgedragen.

EV’s en hybrides

Hoe zit het dan met de hybrides en EV’s? Die cijfers heeft Marktplaats ook paraat: er waren maar liefst 45% meer advertenties van hybrides en 23% meer van elektrische auto’s. “Met het grotere aanbod daalt ook de prijs van een tweedehands EV. De afgelopen twee jaar is de gemiddelde prijs van EV’s op ons platform al met 20%

gedaald, en dat betekent dat elektrisch rijden voor steeds meer mensen binnen

handbereik komt,” aldus Veeling.

De populairste auto van Marktplaats

De populairste auto op Marktplaats was dit jaar… tromgeroffel…. de Volkswagen Golf. Met 74,1 miljoen weergaven was dit met grote afstand het meest bekeken model op Marktplaats. De rest van de top 5 bestaat ook louter uit Duitse auto’s en ziet er als volgt uit:

Volkswagen Golf: 74,1 miljoen weergaven BMW 3 Serie: 45,3 miljoen weergaven Volkswagen Polo: 43,9 miljoen weergaven Mercedes C-Klasse: 34,8 miljoen weergaven BMW 5 Serie: 28,3 miljoen weergaven

Droomauto?

De auto’s uit het bovenstaande lijstje zijn absoluut niet verrassend, maar Marktplaats heeft ook nog gekeken naar de populairste ‘droomauto’s’. Daarbij hanteren ze wel een eigenaardige definitie van droomauto’s, want ze hebben supercarmerken op één hoopo gegooid met Chinese merken. Het populairste ‘droomautomerk’ is daarom Zeekr, gevolgd door Xpeng.

Het hele lijstje ziet er als volgt uit:

Zeekr: 7.690 weergaven per advertentie Xpeng: 5.719 weergaven per advertentie Bugatti: 4.673 weergaven per advertentie Hongqi: 4.100 weergaven per advertentie Lamborghini: 3.866 weergaven per advertentie

Foto: de pook van een Alpina B3 S Coupé op Marktplaats